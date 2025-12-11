Knapp Haft entgangen: Bonnie Blue wird aus Bali deportiert

Bonnie Blue wurde kürzlich auf Bali verhaftet. Nun steht fest: Die Pornodarstellerin wird aus Indonesien abgeschoben und darf für die nächsten zehn Jahre nicht mehr in das Land einreisen. Die Entscheidung der Behörden fiel, nachdem die Polizei im Rahmen einer Razzia in ihrer gemieteten Unterkunft verschiedene Utensilien wie Kostüme, Kameras und Kondome sichergestellt hatte, die auf kommerzielle Filmaufnahmen hinwiesen. Der Polizeichef von Badung, M. Arif Batubara, erklärte laut Detikbali, dass die Britin ihr Touristenvisum missbraucht habe: "Während ihres Aufenthalts auf Bali hätte Bonnie Blue eigentlich reisen sollen, stattdessen hat sie Inhalte erstellt."

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, insbesondere aufgrund der strengen Gesetze Indonesiens in Bezug auf Pornografie. Bonnie nutzte einen blauen Pick-up, der unter dem Namen "Bonnie Blue Bangbus" bekannt wurde und keine gültige Zulassungsbescheinigung besaß. Laut Polizei war die junge Frau gemeinsam mit anderen Touristen aus Großbritannien und Australien an der Filmproduktion beteiligt. Insgesamt sollen 17 Männer im Alter von 19 bis 40 Jahren in die Vorgänge verwickelt gewesen sein. Trotz des Fundes von verdächtigem Material konnte Bonnie keine tatsächliche Filmproduktion nachgewiesen werden, was sie vor einem Gefängnisaufenthalt von bis zu 15 Jahren bewahrte.

Nach ihrer Verhaftung blieb die Britin mehrere Tage in Gewahrsam – das bestätigte ihr Sprecher gegenüber dem Magazin Us Weekly. Ihre Telefone und Pässe wurden beschlagnahmt, während sie täglich verhört wurde. Bonnie rechnete nach eigenen Angaben mit mehreren Anklagen und sollte am Freitag vor Gericht erscheinen. Wann sich ihre Situation ändern könnte, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Die 26-Jährige zählt zu den Persönlichkeiten, die regelmäßig polarisieren – entsprechend überrascht zeigte sich ihre Kollegin Annie Knight nicht über die Festnahme: "Bonnie ging nach Bali, ein Land, in dem Sexarbeit illegal ist, und obwohl sie das wusste, hat sie sich trotzdem dafür entschieden und das Gesetz gebrochen."

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Erotikmodel

Instagram / bonnie_blue_xox Bonnie Blue ruft auf: Sie möchte "in Körperflüssigkeiten baden"

