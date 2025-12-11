"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marén hatte direkt Bedenken

Bei Hochzeit auf den ersten Blick erlebte Marén am Traualtar einen Moment, der alles veränderte: Sie erkannte Bräutigam Frank wieder – und spürte sofort Zweifel. Die Reality-Teilnehmerin erzählt jetzt in einem Instagram-Live mit Ex-Kandidat Mario Johannes Huber, dass sie schon in der Sekunde der ersten Begegnung dachte, das könne schwierig werden. Der Anlass: eine gemeinsame Vorgeschichte. "Ich hatte ihn bei First Dates Hotel 2022 gesehen und fand ihn da eigentlich so vom Typ her ganz okay. [...] Wir hatten dann ein paar Mal hin und her telefoniert, aber es ist dann im Sande verlaufen, weil er... da kann ich jetzt schlecht was zu sagen. Es ist einfach so, da hat sich kein Gespräch um mich gedreht", offenbart sie.

Marén beschreibt, dass sie damals während der Telefonate den Eindruck gewann, der 61-Jährige sei nicht wirklich an ihr interessiert. Ihre Unsicherheiten am Tag der Hochzeit wurden noch dadurch verstärkt, dass Frank sie offenbar nicht erkannte, während sie ihn sofort identifizierte. "Ich kam mit meinem Sohn rein, habe ihn dann gesehen und habe gedacht: 'Das wird schwierig. Er ist ein Selbstdarsteller'", fügt sie hinzu. Trotz ihres ursprünglichen Glaubens und ihrer Vorfreude platzte ihre Hoffnung, die Liebe zu finden: "Ich habe mich gefreut, ich habe an dieses Experiment geglaubt, dass da wirklich einer steht, der die Fragen offen und ehrlich beantwortet hat, der wirklich eine empathische Frau sucht, eine selbstbewusste Frau – leider war das nicht so."

Bereits vor ihrer Teilnahme war Marén ein langjähriger Fan von "Hochzeit auf den ersten Blick", doch steckt hinter ihren Aussagen weit mehr als TV-Begeisterung. Sie erklärt, dass sie unzählige private Rückschläge hinter sich habe und sehr genau wisse, was sie im Leben wolle: "Mir nimmt keiner mehr die Butter vom Brot und ich lasse mich von niemandem vera*schen und irgendwo hinstellen, so nach dem Motto: 'Jetzt sind die Kameras an und jetzt mach mal.'" Für sie seien Offenheit und Ehrlichkeit besonders wichtig – und dass ihre Ehe "kein Schauspiel" wird. "Ich werde nirgendwo vorgeführt. Ich möchte jemanden dann in den Arm nehmen, wenn ich das möchte und nicht, weil mir das gesagt wird", stellt sie klar.

Joyn / Markus Hertrich Marén, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Joyn / Markus Hertrich Frank, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Joyn Sandra Köhldorfer mit Frank und Marén bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025

