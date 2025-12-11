Schlafmittel-Skandal: Die Polizei ermittelt gegen Sänger Psy

Der bekannte Sänger Psy (47) geriet nun ins Visier der südkoreanischen Behörden. Ermittler der Polizei in Seoul durchsuchten laut Allkpop am 4. Dezember sowohl die Agenturräume des Künstlers als auch sein Fahrzeug. Der Grund: Psy wird vorgeworfen, Schlafmedikamente über Fernrezepte erhalten und diese nicht selbst, sondern von seinem Manager abholen lassen zu haben. Die Polizei sicherte dabei unter anderem das Mobiltelefon des Künstlers und prüft derzeit digitale Beweise, um mögliche Verstöße gegen das medizinische Dienstleistungsgesetz in Südkorea zu untersuchen.

Im Fokus der Ermittlungen steht der Verdacht, dass Psy seit der Pandemie über eine Klinik in Seoul Rezepte für psychotrope Schlafmittel erhalten habe, ohne persönlich beim Arzt vorstellig zu werden. Die betroffene Klinik und der zuständige Mediziner weisen die Vorwürfe zurück und beteuern laut Allkpop, dass alle Konsultationen im Rahmen legitimer Methoden erfolgt seien. Psys Agentur erklärte zudem, dass diese Fernkonsultationen zunächst während der Corona-Pandemie eingeführt und aufgrund des dichten Zeitplans des Sängers fortgesetzt wurden. Man räumte jedoch ein, dass es hierbei zu "Nachlässigkeiten" gekommen sei. Trotzdem soll Psy die Medikamente weder missbräuchlich noch unter falschem Namen erhalten haben.

Nach über einem Jahrzehnt in der Musikbranche wurde der südkoreanische Musiker Anfang der 2010er Jahre mit seinem viralen Hit "Gangnam Style" weltweit berühmt. Das humorvolle Video löste internationale Flashmobs aus, brachte ihm Anerkennung von Staatsoberhäuptern ein und führte zu zahlreichen Parodien. Der Entertainer, der als Sänger, Produzent und Tänzer bekannt ist, trug maßgeblich dazu bei, K-Pop auf der ganzen Welt populärer zu machen. Bis heute begeistert er Millionen Menschen mit seiner energiegeladenen Bühnenpräsenz. Wie sich die neuen Vorwürfe auf sein öffentliches Ansehen auswirken und wie es für den Musiker weitergeht, bleibt abzuwarten.

Michael Kovac / Getty Images Psy bei einem Auftritt in Miami 2012

Getty Images Psy performt bei seiner "Soak Show Summer Swag 2023" in Seoul

Getty Images Sänger PSY in Seoul

