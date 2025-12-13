Mord an Jubilant Sykes: Sohn hat ersten Gerichtstermin

Der Sohn des Grammy-nominierten Opernsängers Jubilant Sykes, Micah Sykes, ist am Donnerstag, den 11. Dezember, erstmals vor Gericht erschienen. Die Anhörung erfolgte vor einem Richter in Los Angeles, welcher entschied, den 31-Jährigen ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft zu halten. Micah wird vorgeworfen, seinen 71-jährigen Vater durch mehrere Messerstiche am Montagabend, dem 8. Dezember, im Familienhaus in Santa Monica getötet zu haben. Laut der Staatsanwaltschaft war auch die Mutter des Verdächtigen, die Zeugin des Vorfalls gewesen sein soll, zugegen, weshalb Micah ein Kontaktverbot zu ihr auferlegt wurde.

Während der Anhörung unterbrach Micah den stellvertretenden Bezirksstaatsanwalt Cesar Rodriguez und äußerte laut dem Magazin People: "Ich sehe meine Mutter hier nicht... Diese Person sagt überhaupt nicht die Wahrheit." Die Staatsanwaltschaft wies außerdem darauf hin, dass Micah angeblich an Schizophrenie leide und keine entsprechende medikamentöse Behandlung erhalten habe. Die Verhandlung wurde auf den 11. Februar verschoben, während der Verdächtige weiterhin unter Mordverdacht in Gewahrsam bleibt. Die Behörden beschreiben die Tat als häuslichen Vorfall. Die Tatwaffe wurde am Tatort sichergestellt und nach Angaben der Polizei besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Jubilant war ein international gefeierter Bariton und bekannt für seine Auftritte an renommierten Veranstaltungsorten wie der Metropolitan Opera, der Carnegie Hall und dem Kennedy Center. Für seine Interpretation von Leonard Bernsteins (†72) "Mass" wurde er im Jahr 2009 für einen Grammy nominiert. Als vielseitiger Künstler arbeitete er mit Stars wie Julie Andrews (90), Josh Groban (44) und Carlos Santana (78) zusammen. Der Sänger hinterlässt seine Frau Cecelia und drei Söhne, zu denen auch Micah zählt. Sykes galt in der Musikszene als herausragendes Talent, das die Klassik mit Gospelsongs und zeitgenössischen Elementen zu verbinden wusste.

Getty Images Jubilant Sykes im Jahr 2005

Getty Images Jubilant Sykes, Opernsänger

