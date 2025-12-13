Überglücklich: Lisa Akkaya hat sich die Zähne machen lassen

Lisa Marie Akkaya (24) hat mit einem strahlenden Lächeln ihre Follower auf Instagram über eine Neuigkeit informiert: Die Influencerin ließ ihre Zähne verschönern und ist begeistert vom Ergebnis. In ihrer Story erklärte sie voller Freude: "Wie schön sind meine Zähne." Sie teilte außerdem Details über den Eingriff und verriet dabei, dass ihre größten Befürchtungen nicht eingetreten sind. "Es tat null weh, also 0,0 – und ihr wisst, ich bin der größte Schisser", erzählte sie überglücklich. Auch der Eingriff lief für sie erstaunlich unkompliziert ab: "Ich habe keine Spritze bekommen, meine Zähne wurden nicht geschliffen."

Mit ihrer Begeisterung machte Lisa ihren Followern Mut, sich solchen Behandlungen zu widersetzen, wenn Angst im Raum steht. Beeindruckt berichtete sie weiter, dass sie direkt nach dem Eingriff wieder essen durfte – ein Detail, das viele Zuschauer neugierig machte. Die genauen Details der Behandlung oder wo sie die Behandlung durchführen ließ, verriet Lisa bisher nicht. Ihre Follower reagierten mit einer Welle von Kommentaren, in denen sie überwiegend Komplimente über ihr neues Lächeln erhielt.

Vor wenigen Tagen sorgten Lisa und ihr Ehemann Furkan (24) mit der Ankündigung ihres neuen Podcasts "Paartherapie" für Aufsehen auf Instagram. Die beiden wollten ihren Fans ganz persönliche Einblicke in ihre Beziehung geben und betonten, dass sie kein Blatt vor den Mund nehmen. "Wir sind nicht die Art von Paar, die so tut, als wäre alles perfekt", erklärten sie offen. In dem Podcast, der kostenlos auf Spotify verfügbar sein wird, planten sie, ehrlich über die Höhen und Tiefen ihres Ehelebens sowie über ihre Alltagserfahrungen aus der Reality-TV-Welt zu sprechen. Dabei luden sie ihre Follower ein, eigene Geschichten einzubringen – und versprachen viel Humor und Offenheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Anzeige