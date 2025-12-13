Wie Chadwick Boseman Tom Felton "wunderbar verprügelte"

Tom Felton (38) hat kürzlich Erinnerungen an seine Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman (†43) geteilt. Die beiden standen 2016 für den Thriller "Message From the King" gemeinsam vor der Kamera, in dem Chadwick als Jacob King einen südafrikanischen Mann spielte, der in Los Angeles den Tod seiner Schwester rächen will. In einer intensiven Szene, in der Jacob einen von Tom gespielten Drogendealer gewaltsam verhört, ging es dem Harry Potter-Star zufolge richtig zur Sache. "Die Wucht, mit der Chadwick mich gegen ein Auto geschleudert hat! Es war kaum Schauspielerei nötig, er hat mich wunderbar verprügelt", verriet er im Gespräch mit The Guardian.

Der Film, der unter der Regie des belgischen Filmemachers Fabrice Du Welz entstand, feierte 2016 seine Premiere beim Toronto International Film Festival und wurde ein Jahr später auf Netflix veröffentlicht. Neben Chadwick und Tom waren unter anderem Luke Evans (46), Teresa Palmer (39) und Alfred Molina (72) im Cast vertreten. Im Gespräch lobte Tom seinen Co-Star als außergewöhnlich professionell und zog einen Vergleich zu Andy Serkis, mit dem er zuvor für "Planet der Affen: Prevolution" gearbeitet hatte. Auch ihn beschrieb Tom als echten Gentleman, der sich jedoch in einen völlig anderen Menschen verwandelte, sobald die Kameras liefen.

Abseits der großen Leinwand hat Tom seine ikonische Rolle als Draco Malfoy kürzlich wieder aufgenommen, diesmal jedoch auf der Bühne des Broadways in "Harry Potter und das verwunschene Kind". Sicherlich eine besondere Erfahrung für den Schauspieler, dessen Auftritt das Publikum vor Ort völlig ausrasten ließ. Neben seiner Arbeit als Schauspieler begeistert Tom außerdem mit seiner Leidenschaft für Musik und bleibt ein vielseitiger Künstler, dessen Karriere auch nach den Filmen der Zauberersaga weiter floriert.

Getty Images Tom Felton bei der Premiere von "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" in London

Getty Images Chadwick Boseman, Schauspieler

Getty Images Tom Felton bei seinem Debüt in "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Broadway, November 2025