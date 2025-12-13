Lindsay Lohan stolz: Sie spricht Maggie Simpson als Teenie

Lindsay Lohan (39) hat die Netzgemeinde elektrisiert: Die Schauspielerin gab auf ihren Social-Media-Kanälen einen ersten Vorgeschmack auf ihren Auftritt als zukünftige Maggie Simpson in "Die Simpsons". In dem wenige Sekunden kurzen Clip ist der Moment zu hören, in dem Maggie zum ersten Mal spricht – ein Novum für das sonst stumme Baby aus Springfield. Die Episode soll an diesem Sonntag bei Fox laufen. Zuvor hatte Lindsay eine Ankündigung geteilt und schrieb: "Was für ein wahr gewordener Traum", um dann die Hörprobe hinterherzuschicken und die Neugier der Fans weiter zu befeuern.

Der Teaser verrät kaum Details zur Handlung, doch die Macher der Kultserie haben in der Vergangenheit immer wieder mit Zeitsprüngen gespielt und Maggie als Musikerin oder Karrierefrau gezeigt. Diesmal steht ihre Stimme im Fokus. Kaum war Lindsays Clip online, überschwemmten Reaktionen die Timelines. Auf Social Media sammelten sich Kommentare und Fan-Spekulationen, während alle auf Sonntag hinarbeiten. Die Frage, die viele umtreibt: Wie viel wird Maggie in der fertigen Folge tatsächlich sagen? Fox hält weitere Überraschungen zurück, die Episode bleibt bis zur Ausstrahlung unter Verschluss.

Lindsay, die als Teenager mit Filmen wie "Freaky Friday" und "Girls Club" berühmt wurde, hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt zurück ins Rampenlicht gearbeitet. Die Schauspielerin teilt private Meilensteine nur dosiert, gibt aber über soziale Medien Einblicke in ihren Alltag und ihre Freude an neuen Projekten. Immer wieder betont sie ihre Liebe zu ikonischen Popkultur-Momenten, zu denen nun auch die gelbe Familie aus Springfield zählt. Für Fans ist es eine nostalgische Begegnung: Eine bekannte Stimme aus den 2000ern trifft auf eine Serie, die viele seit Kindertagen begleitet.

Imago Lindsay Lohan bei der australischen Premiere von "Freakier Friday" in Sydney

Imago Die Simpsons, Marge, Lisa, Maggie, Homer und Bart

Imago Lindsay Lohan bei der Vanity Fair Oscar Party 2025