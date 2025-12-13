Partnertausch & Dreier? Samira Yavuz über ihre Sexvorlieben

Samira Yavuz (32) hat ihren Followern auf Instagram intime Einblicke in ihre Vorstellungen von Liebe und Sex gegeben. In einer Fragerunde wollte ein Nutzer wissen, ob für sie Partnertausch oder auch Dreier und Vierer infrage kämen. Die Reality-TV-Bekanntheit antwortete ohne Zögern und ganz unmissverständlich. Sie machte klar, wo ihre persönlichen Grenzen liegen, und erklärte zugleich, was sie reizt – und was nicht. "Nein, also in meiner Welt gehört das absolut nicht dazu!", stellte sie klar.

Für die ehemalige Sommerhaus-Gewinnerin sei es reizvoll zu wissen, "dass mich Männer begehren, aber trotzdem keinen Zugang zu mir haben", und sie finde einen Mann besonders attraktiv, wenn er klare Grenzen gegenüber anderen Frauen ziehe. Dennoch zeigte Samira Verständnis für andere Beziehungsmodelle und sexuelle Vorlieben. "Wenn es Paare gibt, die mehrere sexuelle Partner brauchen, um sich ausgelassen zu fühlen, dann soll das jeder so machen, wie er meint", so die 32-Jährige.

Samira gilt seit ihrer Trennung von Ex-Mann Serkan Yavuz (32) offiziell als Single. Die Influencerin machte aber bereits vor rund zwei Wochen in einer Fragerunde deutlich, dass sie grundsätzlich bereit für eine neue Liebe sei. Auf die Frage eines Fans, ob sie offen für eine neue Beziehung ist, antwortete sie damals kurz und eindeutig: "Always and forever". Mit diesen Worten machte sie klar, dass sie sich der Liebe gegenüber nicht verschließt – auch wenn es zu diesem Zeitpunkt keine Hinweise auf einen neuen Partner gab.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Dezember 2025

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025