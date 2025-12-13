Staatsanwaltschaft will "Human Barbies" Leichnam exhumieren

Staatsanwälte in São Paulo wollen den Leichnam von Barbara Jankavski, der brasilianischen Influencerin, die als "Human Barbie" bekannt wurde, exhumieren lassen. Damit soll geklärt werden, ob die 31-Jährige am 2. November nicht an einem Unfall, sondern durch Ersticken ums Leben kam. Barbara wurde in der Wohnung des Verteidigers Renato Campos Pinto de Vitto in São Paulo gefunden. Laut g1 ordnete das Gericht bereits am 5. Dezember an, die Ermittlungen an die Mord- und Personenschutzabteilung der Zivilpolizei zu übergeben. Zuvor hatten Ermittler den Tod als Folge eines unbeabsichtigten Kokainkonsums eingestuft. Jetzt steht der Verdacht im Raum, dass Barbara getötet wurde – eine Sicht, die die Staatsanwaltschaft und ihre Familie vertreten.

Renato, 51, gab laut einem von CNN Brasil zitierten Polizeibericht an, er habe die Influencerin für "sexuelle Dienste" getroffen und gemeinsam mit ihr Drogen konsumiert. Als sie sich nicht mehr bewegte, habe er den Notdienst gerufen und versucht, sie neun Minuten lang zu reanimieren. Doch die Ärzte konnten nur noch den Tod feststellen. Einsatzkräfte der Militärpolizei fanden die Content-Creatorin mit einer Verletzung am linken Auge und mit Spuren am Rücken, bekleidet nur mit Unterwäsche. Eine Freundin führte die Gesichtsverletzung auf einen früheren Sturz zurück. Die Staatsanwaltschaft hält es laut g1 jedoch für möglich, dass die Markierungen auf eine Erstickung hindeuten – etwa durch einen Übergriff oder Würgen. Gefordert sind weitere Untersuchungen, darunter Röntgenaufnahmen des Halses sowie DNA-Analysen von Material unter den Fingernägeln. Eine Exhumierung, die dafür nötig wäre, ist von den Gerichten bislang aber noch nicht freigegeben.

Barbara hatte sich im Netz eine große Anhängerschaft aufgebaut: Mehr als 57.000 Menschen folgten ihr auf Instagram, auf TikTok waren es sogar 344.000. Die Influencerin zeigte dort offen ihre zahlreichen Schönheitsbehandlungen und teilte im Juni auch ein Facelift mit ihren Followern. Von Brustvergrößerungen über Lippenaufspritzungen bis hin zu kompletten Gesichtsumformungen – Barbara schreckte vor nichts zurück. Auf Instagram erschien am 1. Oktober ihr letzter bekannter Post. Die Netzpersönlichkeit wurde online häufig für ihren markanten Look gefeiert, der ihr ihren Spitznamen "Human Barbie" einbrachte. In ihrem Alltag, fernab der Kameras, pflegte die Influencerin enge Kontakte zu Freundinnen und Freunden aus der Szene, mit denen sie regelmäßig Ideen für neue Clips austauschte und gemeinsame Drehs plante. Was als glamouröses Leben in den sozialen Medien begann, endete in einer schmutzigen Wohnung mit einem mysteriösen Tod, der immer mehr Fragen aufwirft. Die Wahrheit über Barbaras letzten Stunden könnte schockierender sein, als zunächst angenommen!

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski posiert als "Human Barbie" natürlich in Pink

Instagram / bonecadesumana Barbara Jankavski, Influencerin

Instagram / bonecadesumana Die "Human Barbie" gab Einblicke in ihre Schönheitsoperationen

