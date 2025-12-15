Rob Reiner ist tot: Jerry O'Connell trauert um Vaterfigur
Am Sonntag, dem 14. Dezember, wurden der Regisseur Rob Reiner (†78) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner tot in ihrem Zuhause aufgefunden. Laut Aussagen von Familienangehörigen soll ihr Sohn Nick Reiner (32) für den Tod der beiden verantwortlich sein. Offizielle Bestätigungen der Behörden stehen noch aus. Der Schauspieler Jerry O'Connell (51), der in Robs Filmklassiker "Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers" aus dem Jahr 1986 zu sehen war, reagierte tief betroffen auf die Nachricht. "Wir sind alle geschockt. Für mich fühlt es sich an, als ob ein Elternteil von uns gegangen ist", merkte Jerry gegenüber dem Magazin People an.
Jerry, der im Alter von nur elf Jahren im Schauspielgeschäft von Rob gefördert wurde, erinnerte sich besonders an die Fürsorge des Regisseurs während der Dreharbeiten: "Er hat uns beschützt. Es war unglaublich, wie er eine Gruppe von Elf- bis 13-Jährigen für diesen Film zusammengehalten hat. Und nicht aus einer Lehrer- oder Autoritätsperspektive, sondern mit einer ganz besonderen Art." Noch heute vergleiche er andere berufliche Erfahrungen mit seiner Zeit bei "Stand by Me", betonte der Schauspieler. "Alles, was ich habe, meine Kinder, meine Frau, mein Leben, das verdanke ich Rob Reiner", fügte Jerry hinzu.
Vor seiner beeindruckenden Karriere als Regisseur war Rob selbst Schauspieler und wurde als Michael "Meathead" Stivic in der Serie "All in the Family" berühmt. Für seine Darbietung wurde er mit zwei Emmys ausgezeichnet. Als Regisseur machte er sich mit Kultfilmen wie "Harry und Sally" und "Eine Frage der Ehre" einen Namen. Letzterer brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein. Doch für viele Schauspieler, wie Jerry, war Rob mehr als nur ein großer Name in der Filmindustrie. Der Schauspieler erinnerte sich, wie Rob sein Talent schon früh erkannte und förderte, auch wenn er als Kind oft als schwierig galt: "Er ermutigte mich, weiterzumachen, statt mich zu bremsen. Das vergesse ich nie."