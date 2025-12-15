So inspirierte Rob Reiners Liebe den Film "Harry und Sally"

Rob Reiner (†78) und seine Ehefrau Michele Singer wurden tot in ihrem gemeinsamen Zuhause in Brentwood, Los Angeles, aufgefunden. Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines möglichen Doppelmordes, da beide Opfer Stichwunden aufwiesen. Das berichtete der Fernsehsender NBC. Die leblosen Körper des Regisseurs und seiner Ehefrau wurden von ihrer Tochter Romy entdeckt, die in der Nachbarschaft lebt. Robs langjähriger Freund, Schauspieler Billy Crystal (77), wurde verzweifelt und den Tränen nah am Tatort gesehen. "Es ist mit tiefstem Bedauern, dass wir das Ableben von Rob und Michele bestätigen müssen", heißt es in einem Statement der Angehörigen, das der LA Times vorliegt. Der Verstorbene war vor allem für eine Liebesgeschichte bekannt: Mit seiner romantischen Komödie "Harry und Sally", in der Meg Ryan (64) und Billy die Hauptrollen spielen, aus dem Jahr 1989 schrieb er Filmgeschichte.

"Ich war zehn Jahre lang verheiratet, dann zehn Jahre lang Single und wusste nicht, wie ich jemals mit jemandem zusammen sein könnte, und daraus entstand 'Harry und Sally'", erzählte der Filmschaffende 2024 in einem Interview mit CNNs "Who's Talking To Chris Wallace". Ursprünglich sollte der Film ein offenes Ende haben, bei dem die Hauptfiguren getrennte Wege gehen. Doch Robs Begegnung mit Michele änderte alles. Sie verliebten sich während der Drehzeit, und die Romanze inspirierte den Regisseur dazu, dem Film ein Happy End zu verleihen, in dem die Protagonisten auf glückliche Weise zueinander finden. "Ich habe meine Frau Michele kennengelernt, mit der ich nun seit 35 Jahren verheiratet bin. Ich habe sie während der Dreharbeiten kennengelernt und das Ende geändert", erinnerte sich Rob, der auch für seine beeindruckenden Regiearbeiten für Filme wie "Stand By Me" und "Die Braut des Prinzen" gefeiert war.

In der Welt des Films hinterlassen Rob und Michele, die offenbar eine glückliche Ehe führten, nicht nur bedeutende Werke, sondern auch eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Neben seiner Karriere als Regisseur und Schauspieler war Rob der Sohn der Comedy-Legende Carl Reiner, was ihn früh mit der Unterhaltungsbranche in Berührung brachte. Michele war Fotografin und Produzentin, die das Reiner Light Studio leitete. Die beiden teilten ihr Leben mit drei gemeinsamen Kindern – Jake, Nick und Romy. Freunde und Kollegen erinnern sich an Rob Reiner, der zwei Emmys für seine Rolle in "All In The Family" gewann, als einen lebensfrohen, kreativen Geist, der sowohl beruflich als auch privat Menschen inspirierte.

Getty Images Rob Reiner und Michele Singer bei der Premiere von "For Your Consideration" in Los Angeles, 13. November 2006

ActionPress Meg Ryan und Billy Crystal in "Harry und Sally"

Getty Images Rob Reiner beim 14. Dubai International Film Festival im Madinat Jumeirah Complex, 9. Dezember 2017