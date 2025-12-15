Ansage von Janin: Aleks tickt beim Temptation-Lagerfeuer aus

In Folge elf von Temptation Island V.I.P. kochen die Emotionen hoch. Beim Lagerfeuer sieht Aleks Petrovic (34), wie seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) auf einer Party tanzt und Spaß hat. Er stellt zunächst verärgert fest, dass Vanessa dasselbe macht, was sie ihm vorwirft – Vanessa hatte sich in der Vergangenheit negativ über seinen Alkoholkonsum geäußert und angedeutet, er würde beim Feiern die Kontrolle verlieren. "Ich habe sie seit Langem nicht mehr so strahlen gesehen. Es tut mir weh, dass sie mit Fremden so strahlen kann, aber nicht mit mir", gesteht er. Dann macht ihm Moderatorin Janin Ullmann (44) eine harte Ansage. "Wenn Vanessa feiert, hat sie Spaß. Wenn du feierst, wirst du respektlos", vergleicht sie.

Das Lagerfeuer in Folge elf ist das erste in der Geschichte der Show, das gemischt stattfindet – daher sind auch Brenda Brinkmann und Chiara Antonella (28) anwesend. Die beiden stimmen Janin zu und sprechen Aleks' kontroversen Off-Cam-Moment an, in dem er abwertend über seine Verlobte und ihr Sexleben sprach. Aleks leugnet dies kurz, dann gesteht er sich sein Fehlverhalten ein. Als ihn die Frauen trotz einiger Rechtfertigungen nicht so leicht von der Angel lassen, sieht sich der 34-Jährige wohl in die Ecke gedrängt – Aleks fängt an, sich in Rage zu reden und wirft den Beteiligten Framing vor. "Das ist nicht fair. Ich wurde schon vor drei Jahren einmal gef*ckt. Ich habe meine Hosen runtergelassen, damit ich die Liebe von Vanessa haben kann. Und drei Jahre später spuckt sie auf mich [...] und ganz Deutschland lacht wieder über mich. Ich bin das Opfer, wie immer", poltert er lautstark.

Bei Aleks sitzt das Trauma seiner ersten Temptation-Teilnahme wohl noch tief. 2022 stellte er sich bereits dem großen TV-Treuetest, damals noch an der Seite seiner Ex Christina Dimitriou (33). Vor Ort verliebte sich Aleks jedoch in die Verführerin Vanessa und ging mit ihr noch in der Show eine Beziehung ein – ohne zuvor mit Christina Schluss zu machen. Während der Ausstrahlung erntete er für diese Aktion harte Kritik von den Zuschauern.

Janin Ullmann, Aleksandar Petrovic

Aleks Petrovic, Marwin Klute, Brenda Brinkmann und Chiara Antonella beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

Aleks Petrovic und Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P."