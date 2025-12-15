Mord an Rob Reiner und Ehefrau: Sohn Nick wurde festgenommen

Im Mordfall von Hollywood-Regisseur Rob Reiner (†78) und seiner Ehefrau Michele Singer Reiner gibt es neue Entwicklungen. Nachdem zuvor schon Gerüchte die Runde gemacht hatten, dass ihr Sohn Nick (32) mit dem tragischen Tod in Zusammenhang stehen könnte, wurde er nun offiziell festgenommen. Wie TMZ berichtet, befindet er sich bereits seit Montagmorgen (Ortszeit) im Gewahrsam des Sheriffs-Büros von Los Angeles County.

Dem Medium zufolge sei für Nicks Entlassung eine Kaution von knapp 3,5 Millionen Euro verhängt worden. Zuvor berichteten mehrere Magazine, dass der Mord an Rob und Michele sich nach einem Familienstreit ereignet haben soll. Dabei fiel bereits Nicks Name, dessen Schwierigkeiten mit Drogen öffentlich bekannt waren. Bislang waren die Gerüchte aber noch nicht von behördlichen Seiten bestätigt gewesen. Gefunden haben soll die beiden Verstorbenen ihre Tochter Romy, die nur wenige Straßen entfernt von ihren Eltern lebte, am 14. Dezember in ihrem Haus in Los Angeles.

Die Familie Reiner zählte als Erben der Comedy-Ikone Carl Reiner zur Hollywood-Royalty. Rob baute sich zeit seines Lebens selbst eine beachtliche Karriere auf. Begonnen mit der Schauspielerei, zeigte er auch früh sein Talent hinter der Kamera und feierte mit seinen Klassikern wie "Stand by Me", "Die Braut des Prinzen" und "Harry und Sally" große Erfolge als Regisseur. Die Probleme ihres Sohnes belasteten auch ihn und Michele. Er und seine Frau versuchten, ihn zu unterstützen, und Rob half ihm sogar dabei, einen Film basierend auf seinen Erfahrungen zu verwirklichen.

Getty Images Rob Reiner und Michele Reiner bei den Kennedy Center Honors in Washington, DC, am 3. Dezember 2023

Imago Nick Reiner bei der Chaplin Award Gala 2014 im Lincoln Center in New York

Getty Images Rob Reiner mit seiner Familie bei der 41. Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City