Kriselt es etwa bei Edith Stehfest und ihrem neuen Partner?

Rätselhafte Veränderungen sorgen für Aufsehen bei Edith Stehfest (30) und ihrem mutmaßlichen Partner Jacob Karl. Die Musikerin hatte den Fitness-Enthusiasten unlängst als "Partner" bezeichnet, doch nun werfen Details auf seinem Instagram-Profil Fragen auf. Ein bedeutungsvoll wirkendes "E", das zuvor seine Profilbeschreibung zierte, ist plötzlich verschwunden. Stattdessen findet man nun inspirierende Stichworte wie "Körper in Entwicklung" und "Seele in Reparatur". Während Fans fieberhaft spekulieren, folgen sich Edith und Jacob weiterhin auf der Plattform.

Die neue Beschreibung von Jacob dreht sich ganz um Fitness und persönliche Entwicklung und verzichtet mittlerweile auf fast jegliche Hinweise auf eine Verbindung zu Edith. Die beiden folgen sich allerdings noch gegenseitig im Netz. Für Beobachter wirft dies natürlich die Frage auf, ob sich in der Beziehung der beiden etwas verändert hat. Andere vermuten einfach nur ein harmloses Update seiner Social-Media-Seite.

Noch vor wenigen Wochen hatte Edith in einer emotionalen Instagram-Story mit der Bezeichnung "neuer Freund" für Klarheit gesorgt. Der zweifachen Mutter stand damals ein kräftezehrender Umzug bevor, bei dem sie sich nicht nur auf ihre Familie, sondern vor allem auf Jacob verlassen konnte. "Ich bin sehr dankbar, dass Jacob auch jetzt in den Tagen Aufgaben übernommen hat, die für den neuen Freund wahrscheinlich sehr schwierige Aufgaben sind, aber er hat sich krass eingesetzt für mich, dafür bin ich dankbar", berichtete Edith damals an ihre Follower.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest in Thailand, September 2025

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, 2025

Imago Edith Stehfest, 2025