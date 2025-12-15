Von Bauer Friedrich gekickt: Selina spricht über Rauswurf

Klartext nach der TV-Abfuhr: Kandidatin Selina meldet sich nach ihrem Rauswurf bei Bauer sucht Frau zu Wort und schildert, wie der Moment mit Friedrich Dieckmann wirklich war. In der aktuellen Staffel musste der Spargelbauer aus dem Kreis Soest zwischen Lehrerin Laura und der Studentin entscheiden – das Aus traf Selina auf dem Hof, die Tränen flossen sofort. Auf Instagram erklärte die 25-Jährige, warum sie so reagierte und was sie sich stattdessen gewünscht hätte.

In einer Fragerunde machte die Studentin deutlich, dass nicht Wut über die Entscheidung der Auslöser war, sondern die Art des Moments. "Um ehrlich zu sein, war ich in der Situation einfach etwas überfordert", erklärte sie ihren Fans. Sie hätte die Entscheidung lieber gemeinsam mit Friedrich und Laura besprochen: "Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass wir das zu dritt machen." Laura sei in der Hofwoche "eine wichtige Bezugsperson vor Ort" geworden, deshalb sei der Abschied so hart gewesen. "Ich hätte beiden einfach gerne noch ein paar nette Worte mitgegeben und so wäre der Abschied für mich einfacher gewesen", betonte sie weiter. Ihre TV-Aussage "Das ist jetzt scheiße" habe sich nicht auf Friedrichs Wahl bezogen, sondern auf das Setting: "Ich habe mich sehr unwohl und auch ein bisschen vorgeführt gefühlt."

Bereits vor zwei Wochen sorgte die Entscheidung auf dem Hof für große Emotionen. Beim Picknick im Heu hatte Friedrich den beiden Frauen mit einem Aperol Spritz und Obstsalat einen scheinbar gemütlichen Rahmen geboten, doch die Anspannung war sofort spürbar. Laura ahnte damals schon, dass das Gespräch nichts Gutes verheißen würde. "Ich hab ein komisches Bauchgefühl. Er verhält sich komisch", sagte die Lehrerin offen. Für Selina kam der Moment trotz aller Vorzeichen plötzlich. Die Studentin wirkte sichtlich getroffen und kämpfte mit den Tränen, nachdem Friedrich ihr eröffnet hatte, dass sein Herz mehr für Laura schlägt.

Instagram / selinakoehler Selina, "Bauer sucht Frau" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Laura, Friedrich und Selina von "Bauer sucht Frau", 2025

RTL Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"