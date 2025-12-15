"Ziel in meinem Leben": Paco Herb spricht über Kinderwunsch

Paco Herb hat seinen Fans nun einen seltenen Einblick in seine Zukunftspläne gegeben. Der Reality-TV-Star und Social-Media-Liebling wurde in einer Instagram-Fragerunde von einem Follower gefragt, ob er eines Tages Kinder haben möchte. Seine Antwort darauf war eindeutig: "Ja, 100 Prozent. Ich würde mal behaupten, das ist das Ziel in meinem Leben – also, wenn es so weit ist, bin ich da." Damit machte der Promihof-Kandidat unmissverständlich klar, dass Familienplanung für ihn an oberster Stelle steht.

Details zu seinem Kinderwunsch oder darüber, wie er sich seine künftige Familie vorstellt, teilte Paco zwar nicht, doch seine Worte sprechen für sich. Mit der Aussage, dass die Zeit dafür kommen werde, deutet er an, dass er wahrscheinlich nichts überstürzen möchte und den richtigen Moment abwarten wird. In der Vergangenheit hatte er in Interviews und auf Social Media nur selten über sein Privatleben gesprochen – insbesondere über sein Liebesleben hält sich der The 50-Gewinner bedeckt. Sein aktueller Beziehungsstatus ist derzeit unbekannt.

Im vergangenen Jahr hatte er beim großen Wiedersehen von Are You The One – Reality Stars in Love jedoch angekündigt, vergeben zu sein. Das heizte die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung zu Influencerin Isabel Kraus an. Reality-Kollegin Jennifer Degenhart behauptete damals in einem Livestream: "Aber der ist ja jetzt in einer Beziehung – schon länger. Ich habe Bella auch kennengelernt auf seinem Geburtstag letztes Jahr." Paco selbst bestätigte die Beziehung allerdings nie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paco Herb, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / bellakraus Isabel Kraus, Social-Media-Bekanntheit