Innige Pics: Was geht bei Julia Römmelt und Lars Maucher?

Julia Römmelt (31) sorgt derzeit mit auffälligen Fotos auf Instagram für Furore. Darauf posiert das Model lasziv auf dem Schoß des oberkörperfreien Lars Maucher (29). Mit einem verführerischen Blick schaut sie den Realitystar an, während er seine Hand unter ihr Kinn gelegt hat. Mit der Bildunterschrift "Alle Augen auf mich" und einem weißen Herz-Emoji löst die Beauty nun Spekulationen aus. Ihr guter Freund Tim Kühnel kommentiert: "Ich bestelle schon mal die Ringe." Ein anderer Follower scherzt: "Da haben sich ja zwei gefunden."

Die Reaktionen auf die intime Szene könnten unterschiedlicher kaum sein. Einige Fans feiern Julia und Lars bereits als das nächste Traumpaar und überhäufen die Kommentare mit Herz-Emojis und Feuerflammen. Andere wiederum zeigen sich kritisch und werfen insbesondere Julia vor, sich immer wieder in die Arme prominenter Männer zu flüchten. Zuvor war die Influencerin schon mit TV-Bekanntheiten wie Marco Cerullo (37) und Calvin Steiner in Verbindung gebracht worden. Ein User ist sich sicher: "Das hält maximal einen Monat."

Marco blickte nach seinem Flirt mit Julia nicht unbedingt positiv auf ihre gemeinsame Zeit zurück. "Ich würde sagen, es war sehr intensiv von beiden Seiten – anfangs. Aber irgendwie muss ich sagen, ist dann doch die Red Flag rausgekommen", verriet er kürzlich im Promiflash-Interview. Seiner Meinung nach sei die 31-Jährige nicht an einer tiefgründigen Verbindung interessiert gewesen. "Sie hat sich als beziehungstauglich verkauft, was, glaube ich, nicht so ist", behauptete der Prominent getrennt-Star.

Instagram / juliaroemmelt, Instagram / lars_maucher Julia Römmelt und Lars Maucher

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt auf Lars Mauchers Schoß

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit