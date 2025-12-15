Jeremy Allen White würde gern klassische Rom-Com drehen

Jeremy Allen White (34), bekannt aus diversen Dramen und der gefeierten Serie "The Bear", hat in einem Gespräch mit Schauspielerin Kate Hudson (46) erstmals verraten, dass er großes Interesse daran hat, in einer romantischen Komödie mitzuwirken. Im Interview für das Variety-Format "Actors on Actors" erklärte er: "Ich würde das sehr gerne machen." Obwohl er bislang keinen Film in diesem Genre gedreht hat, zeigt er sich begeistert von der Möglichkeit und fügt hinzu: "Ich mache mir Sorgen, die richtige Figur zu finden, denn ich möchte eine klassische Rom-Com. Keine Eintagsfliege, sondern so etwas wie 'Harry und Sally'."

Kate, die selbst schon viel Erfahrung in romantischen Komödien sammeln konnte, gab ihm dabei einen ehrlichen Einblick in die Herausforderungen des Genres: "Die Regeln sind anders. Es ist eines der schwierigsten Genres, die es gibt." Jeremy stimmte zu, dass es eine präzise Charakterauswahl erfordert, um den richtigen Film zu finden, der nicht nur flach, sondern zeitlos ist. Kate ergänzte, dass Rom-Coms auch das Leben eines Schauspielers nachhaltig beeinflussen können: "Es kann dein Leben verändern. Du kannst dir nicht vorstellen, wie vielen Menschen du damit ein gutes Gefühl gibst."

Zwischen den Zeilen war in dem Austausch viel Vertrautheit zu spüren. Kate hörte aufmerksam zu, gab Tipps aus Erfahrung und sprach weniger über Box-Office-Formeln als über das Gefühl, das Rom-Coms im besten Fall auslösen: Leichtigkeit, Trost, gute Laune. Jeremy wirkte offen, neugierig und empfänglich für diese Perspektive. Der Schauspieler, der oft für intensive, innere Spannungen auf der Leinwand steht, ließ hier eine persönliche Vorliebe durchscheinen: Geschichten, die Nähe schaffen und Menschen zusammenbringen. Dass er als Gesprächspartnerin ausgerechnet Kate an seiner Seite hatte, gab dem Moment eine warme Note – zwei Stars, die sich sichtlich dafür interessieren, was Filme im Leben der Zuschauer auslösen können.

Getty Images Jeremy Allen White bei den Emmy Awards 2024

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Film Awards 2025

Imago Jeremy Allen White , 2025