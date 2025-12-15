Romeo Beckham und Kim Turnbull: Liebe im Partnerlook

Romeo Beckham (23) und Kim Turnbull zeigen sich wieder verliebt wie eh und je. Nach ihrem Liebes-Comeback verbrachten die beiden einen entspannten Sonntag miteinander und teilten Einblicke ihres Tages auf Instagram. Der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) und das Model spazierten Hand in Hand in passenden schwarzen Outfits durch die Gegend und ließen ihre Fans mit einem romantischen Foto daran teilhaben. Besonders süß: Kim teilte auch Bilder aus einem gemütlichen Pub, wo Romeo mit der französischen Bulldogge Biggie auf dem Schoß einen typischen Sonntagsbraten genoss.

Die beiden bestätigten ihre wieder aufgeflammte Beziehung im Oktober bei einem gemeinsamen Auftritt in Paris, nachdem sie sich zuvor für einige Monate getrennt hatten. Berichten zufolge war ihre erste Trennung durch Spannungen innerhalb der Beckham-Familie belastet, die auch auf ihre Beziehung abfärbten. Doch nun scheinen sie wieder zueinander gefunden zu haben und genießen offensichtlich ihre Zeit miteinander.

Romeo und Kim wurden zum ersten Mal im Oktober des vergangenen Jahres miteinander in Verbindung gebracht und bestätigten ihre Beziehung wenig später auf Instagram. Damals sah man sie oft gemeinsam – mal bei Spaziergängen, mal bei Ausflügen mit dem Auto. Das junge Liebespaar wird immer wieder als schick und glamourös wahrgenommen, besonders Romeo, der nicht nur mit seinen Auftritten beeindruckt, sondern auch vom Stil seiner berühmten Eltern zu profitieren scheint. Fans sind gespannt, was die Zukunft für die beiden bereithält, zumal die Familie Beckham oft im Rampenlicht steht.

Getty Images Romeo Beckham bei der Milan Fashion Week im Februar 2025

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull beim Spaziergang

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull im Januar 2025

