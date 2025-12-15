So emotional war die finale Folge "Das Duell um die Welt"

Nach 13 Jahren ist Schluss: Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben sich mit einer spektakulären letzten Folge von ihrem Erfolgsformat Das Duell um die Welt verabschiedet. Die Sendung sorgte nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Beteiligten für ein Wechselbad der Gefühle. Vor allem Moderatorin Jeannine Michaelsen, die von Anfang an Teil des Formats war, wurde von den beiden Entertainern in den Mittelpunkt gestellt. Mit Explosionen und einer aufregenden musikalischen Performance eröffnete sie die Show, während das Publikum vorsichtshalber mit Ohrstöpseln und Sicherheitshinweisen ausgestattet wurde. Die emotionale Atmosphäre kulminierte in einem rührenden Abschiedsbrief, den Joko und Klaas an Jeannine richteten.

Während der finalen Episode wurden neben nostalgischen Rückblicken auf vergangene Challenges auch das Team hinter den Kulissen, insbesondere die Produktionsfirma Florida TV, gebührend gefeiert. Klassiker der Show fanden ihren Weg zurück auf die Bühne, wie das Tortenschlacht-Spiel und die eiskalte SMS-Challenge. Für die letzte waghalsige Mission ging Jeannine in Frankreich an ihre körperlichen Grenzen, doch nicht ohne Augenzwinkern. "Eine unnötig dumme Aufgabe", kommentierte sie trocken. Auch Prominente wie Steven Gätjen (53) und Mario Basler (56) waren mit dabei und lieferten ihren Beitrag zu den halsbrecherischen Stunts. Klaas ließ es sich nicht nehmen, am Ende den Weltmeistertitel an Jeannine weiterzugeben – ein emotionaler Höhepunkt, dem selbst Joko kaum trocken widerstehen konnte.

Schon vor rund fünf Monaten hatte ProSieben beim Season-Screening in Hamburg bestätigt, dass nach mehr als einem Jahrzehnt Schluss mit "Das Duell um die Welt" ist. Die Gründe für das Aus blieben vage. Es hieß, die Geschichte der Samstagabendshow sei nach so langer Zeit einfach auserzählt. Trotzdem blieben die Einschaltquoten stabil, auch wenn das Zuschauerinteresse langsam nachließ. Ein klarer Hinweis, wie groß die Fußstapfen waren, die Joko und Klaas hinterließen.

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, Mai 2024

IMAGO / Gartner Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, 2024

IMAGO / Sven Simon Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, Entertainer