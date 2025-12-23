Guy Fieris Liebesgeschichte begann mit einer Job-Entlassung

Es klingt wie ein Plot aus einer Rom-Com, doch Guy Fieri erzählt es als echtes Leben: Der TV-Koch schildert im Podcast "In Depth with Graham Bensinger", wie er 1992 in einem Restaurant in Los Angeles auf seine spätere Frau Lori traf – ausgerechnet, nachdem er kurz zuvor deren Freundin entlassen hatte und für Gekündigte eine 30-tägige Sperre gegolten hatte. An einem Freitagabend kam die ehemalige Mitarbeiterin mit Begleitung, um ihren Scheck abzuholen. Guy stoppte sie an der Tür, schickte sie dann an die Bar und sah zum ersten Mal Lori. Er war sofort hingerissen und sagte zu einer Kollegin: "Ich werde dieses Mädchen heiraten." Drei Jahre später, 1995, gaben Guy und Lori sich das Ja-Wort.

Die Regel im Restaurant ließ er nicht fallen, den Scheck besorgte er trotzdem – und blieb gedanklich an der Blonden mit den blauen Augen hängen. Später folgten gemeinsame Jahre, zwei Söhne namens Hunter und Ryder, und eine Familiengeschichte, die der "Diners, Drive-Ins and Dives"-Star immer wieder als Fundament seines Lebens beschreibt. Zuletzt erzählte er auch von einem Unfall am Set, nach dem er operiert werden musste. Seine Botschaft blieb dennoch: Familie zuerst.

Loris Schwiegertochter Tara Bernstein, die im August Guy und Loris Sohn Hunter geheiratet hat, beschrieb den Fernsehkoch in einem Gespräch mit dem Magazin People als "familienorientiert." Guy lege großen Wert darauf, wichtige Momente wie Feiertage oder Familientreffen zusammen zu verbringen und so die Wurzeln der Familie zu pflegen. Guy, der über die Jahre als Showmaster ebenso wie als Vater voll aufgeht, betont regelmäßig, wie wesentlich ihm diese Harmonie in der Familie ist.

Getty Images Guy Fieri bei Michael Rubins Fanatics Super Bowl Party im Marquee Nightclub in Las Vegas

Getty Images Guy Fieri, TV-Koch

Getty Images Hunter Fieri und Guy Fieri bei Sports Illustrateds "SI The Party" in New Orleans