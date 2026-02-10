Arnold Schwarzenegger lobt Lindsey Vonn nach Abfahrtssturz

Arnold Schwarzenegger (78) hat sich nach Lindsey Vonns (41) schwerem Abfahrtssturz bei den Olympischen Winterspielen in Cortina öffentlich zu Wort gemeldet und der früheren Skirennläuferin Rückhalt gegeben. Der Schauspieler und Ex-Politiker schrieb auf X, Lindsey werde ohne Medaille heimkehren, "mit dem Herz eines Champions" aber dennoch als Gewinnerin. Die 41-Jährige, die sich bei dem Sturz einen komplizierten Schienbeinbruch zuzog und per Helikopter ins Krankenhaus gebracht wurde, reagierte prompt und knapp: "Danke Arnie". Die Botschaft des Hollywood-Stars erreichte sie am Dienstagabend, nachdem sich die Speed-Ikone bereits aus der Klinik gemeldet hatte.

Arnold würdigte den Mut und die Risikobereitschaft der US-Amerikanerin und ging dabei auch auf die schnelle Online-Kritik ein: "Die Hater waren in voller Stärke da draußen", schrieb er auf X. Er hielt dagegen: Wahre Größe liege im Aushalten des schmalen Grats zwischen Triumph und Niederlage. "Sie hat gezeigt, wie man lebt, nicht nur existiert. Dafür gibt es keine Medaille. Die größten Siege des Lebens feierst du in dir selbst", betonte er. In weiteren Zeilen hob Arnold hervor, Lindsey habe "uns allen einen großen Dienst erwiesen", weil sie erinnere, dass Scheitern an einer wichtigen Aufgabe ehrenvoller sei, als sich in die Bequemlichkeit der Mittelmäßigkeit zurückzuziehen. Lindseys knappe, aber herzliche Antwort unterstrich, wie sehr sie die Worte trafen.

Lindsey hatte nach dem Sturz bereits Details zu ihrer Verletzung und zum Rennverlauf geteilt und erklärt, dass der Abflug nicht mit einer alten Blessur zusammenhing. Die einstige Abfahrts-Dominatorin gilt seit Jahren als Symbol für Kampfgeist, auch abseits der Piste. Privat sucht die Sportlerin Ruhe in den Bergen, teilt auf Social Media Einblicke in Reha-Routinen und kurze Momente mit Familie und Freunden. Arnold wiederum ist seit Jahrzehnten mit vielen Größen des Sports vernetzt, motiviert Athletinnen und Athleten regelmäßig mit klaren Worten und ist bekannt dafür, selbst in kritischen Situationen den Fokus auf Disziplin, Herz und Haltung zu richten. Genau diese Mischung aus Respekt und Rückendeckung prägte nun auch seine Nachricht an Lindsey.

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

Getty Images Lindsey Vonn, Olympische Winterspiele 2026

Getty Images Lindsey Vonn bei der Streckenbesichtigung in Crans-Montana