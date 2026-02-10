TV-Koch Guy Fieri zeigt sich nach Muskelriss beim Super Bowl

Guy Fieri (58) ist zurück im Rampenlicht: Der TV-Koch zeigte sich am Super Bowl-Wochenende erstmals wieder ganz entspannt in der Öffentlichkeit – Hand in Hand mit Ehefrau Lori im Levi's Stadium in Santa Clara. Am Sonntag verfolgten die beiden laut Daily Mail das Kräftemessen der New England Patriots gegen die Seattle Seahawks von den Rängen, nachdem Guy nur drei Monate nach seiner Operation am Oberschenkel wieder auf eigenen Beinen unterwegs ist. Im Hintergrund dabei: die Söhne Hunter und Ryder, die den Familienausflug zum Football-Highlight sichtlich genossen. Zuvor hatte der Starkoch bereits angekündigt, dass er wieder im Einsatzmodus ist.

Schon vor dem Anpfiff stand Guy in Kalifornien gleich mehrfach im Rampenlicht. Der TV-Koch moderierte zunächst "Guy Fieri's Flavortown Tailgate" im Cow Palace in Daly City und feierte anschließend auf der Fanatics Super Bowl Party 2026 in San Francisco. Dort zeigte er sich bestens gelaunt und posierte unter anderem mit Hollywood-Star Kevin Costner (71) für Fotos. Später ging es für Guy dann weiter nach Santa Clara, wo sich beim Super Bowl LX zahlreiche Promis versammelten. Auf dem Spielfeld trafen die Seattle Seahawks und die New England Patriots in einem viel beachteten Rematch des Super-Bowl-Thrillers von 2015 aufeinander. Für das Show-Highlight sorgte Bad Bunny (31), der mit seiner energiegeladenen Latin-Halbzeitshow Geschichte schrieb. Auch abseits des Rasens herrschte Hochbetrieb: VIP-Logen, Plätze an der Seitenlinie und jede Menge Blitzlichtgewitter machten das Event zum Promi-Treff schlechthin.

Hinter Guy liegen fordernde Wochen. Nach seinem Sturz beim Dreh zu "Flavortown Food Fight" hatte er Weihnachten und Neujahr weitgehend sitzend verbracht und sich Schritt für Schritt zurückgekämpft. Im Gespräch mit People berichtete er jüngst offen von der mühsamen Genesung, vom CrossFit-Verzicht und von Ärzten, die zur Geduld mahnten: "Es war definitiv eine harte Feiertagszeit, aber du lernst es wieder zu schätzen, einfach aufstehen und herumgehen zu können", sagte er. Privat stützt ihn seine Familie: Lori begleitete ihn sichtbar entspannt durchs Stadion und seine Söhne sind auch feste Anker in seinem Alltag. Wenn der Koch nicht vor der Kamera steht, zieht es ihn normalerweise in die Natur – Wandern gilt bei ihm als Ausgleich. Genau dieses Gefühl von Freiheit scheint jetzt, pünktlich zum größten Sporttag des Jahres, Stück für Stück zurückzukehren.

Getty Images Guy Fieri bei der Fanatics Super Bowl Party 2026 in San Francisco

Getty Images Bad Bunny bei der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Levi’s Stadium, Santa Clara, 8. Februar 2026

Getty Images Guy Fieri und Lori Fieri bei der Fanatics Super Bowl Party in San Francisco, 7. Februar 2026