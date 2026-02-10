Kandidatin Tonia beklagt Mobbing bei "Are You The One?"

Bei Are You The One? raubt Kandidatin Tonia eines den Spaß – das Verhalten mancher Mitmenschen. Insbesondere von Co-Star Aurora fühlt sie sich gemobbt und sucht Trost und Unterstützung bei Alicia und Elena. Die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau ist sich sicher, dass Aurora sie ständig mit kritischen Blicken bedenkt und hinter ihrem Rücken über sie herzieht. Tonia vermutet, Eifersucht könne hinter Auroras Stutenbissigkeit stecken: "Ich hab das Gefühl, ich bin einfach eine kranke Konkurrenz für sie." Im Gespräch unter Mädels kommen ihr sogar die Tränen. "Ich heul' doch nicht ohne Grund. Ich merk' das doch, Bruder, sie schießt", klagt Tonia.

Aurora will von den Vorwürfen nichts wissen. Sie macht ihrem Ärger im Gespräch mit Luke Luft und wettert: "Ich bin auf 180, weil mir die ganzen Pisser-Weiber so auf den Sack gehen. Ich muss die heute noch alle in der Luft zerreißen. Die labern nur Scheiße die ganze Zeit." Sie pocht auf ihre Unschuld und beteuert, die Videoaufnahmen in der Villa würden dies bestätigen. Dennoch kann die Studentin die Anschuldigungen einfach nicht ruhen lassen und spricht eine offene Drohung aus: "Da hast du dir ganz die Falsche ausgesucht. Ich zerfetz’ dich in der Luft, das weißt du gar nicht. Lass dir eine Gehirnzelle mehr wachsen, geh zurück nach Frankfurt, wo du herkommst, und geh mir nicht auf die Eier."

Bei der dritten Matching Night spricht Moderatorin Sophia Thomalla (36) das Drama an und sorgt somit für eine Konfrontation zwischen den beiden Streithähnen. Hier erfährt Tonia auch von Auroras Hirnzellen-Diss und der Drohung. "Was sagt sie mir damit indirekt, dass ich dumm bin? Wenn sie der Meinung ist, dass ich dumm bin, dann ist das ja ihr Problem", schlussfolgert die 26-Jährige. Sie wiegelt den Gesprächsversuch ab, doch Aurora lässt nicht locker. Zwischen den beiden kommt es zu einem hitzigen Wortwechsel. "Ich lasse auch nicht respektlos mit mir reden, ich bin kein Fisch", tönt Aurora selbstbewusst.

