Kristen Stewart (31) hat bereits Ideen für ihre Hochzeit! Zwei Jahre nach ihrem Paar-Outing überraschten die Schauspielerin und ihre Freundin Dylan Meyer mit tollen Neuigkeiten: Sie und die Drehbuchautorin haben sich verlobt! Eigentlich halten die Frauen ihre Liebe von Beginn an ziemlich privat, gemeinsame Aufnahmen sind selten. Doch ein paar Details über die kommende Feier ließ sich Kristen nun doch entlocken!

In der "The Howard Stern Show" erzählt Kristen, dass sie und Dylan die Zeremonie eigentlich alleine abhalten wollen, plaudert aber auch aus: "Wir haben gehört, dass Guy Fieri von Food Network viele homosexuelle Hochzeiten durchführt." Der US-Amerikaner ist Gastronom und durch seine Auftritte im Fernsehen bekannt. "Also die Vorstellung, dass dieser Mann – dieser süße, süße Mann mit dem Stachelkopf – zu unserer Hochzeit kommt und sie durchführt, bringt mich einfach so sehr zum Lachen", verrät die Braut in spe.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs schildert Kristen, dass es ihr weniger um eine durchorganisierte und üppige Hochzeitsfeier geht – "das Essen ist für mich das Wichtigste", betont sie. Auch ihr Outfit stellt sie sich wohl etwas anders als die meisten Bräute vor: "Es muss schon bequem sein!" Sie überlege, Dylan barfuß und im T-Shirt das Jawort zu geben.

Getty Images Guy Fieri, TV-Koch

LRNYC / MEGA Dylan Meyer und Kristen Stewart, September 2011

Getty Images Kristen Stewart, Oktober 2021

