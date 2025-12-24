Lady Eliza Spencer feiert noble Verlobungsfeier in Kapstadt

Glitzernde Kulisse, große Gefühle: In Kapstadt hat Lady Eliza Spencer (33), die Nichte von Prinzessin Diana (†36), ihre Verlobung mit Channing Millerd auf einer Dachterrasse mit Meerblick gefeiert – und die Bilder hätten kaum festlicher sein können. Am 20. Dezember stießen die beiden in Südafrika gemeinsam mit Familie und Freunden an. Neben dem künftigen Bräutigam an Elizas Seite: Zwillingsschwester Lady Amelia Spencer, Schwester Lady Kitty Spencer (34) und Mutter Victoria Lockwood. Auf Instagram zeigte die Braut in spe zärtliche Küsse, Gruppenfotos und jede Menge Deko-Details – vom langen Holztisch bis zu funkelnden Lichterketten. Ein Highlight für die Gäste: Aperol Spritz direkt vom Fass. "Wir haben etwa 50 unserer engsten Freunde und unsere Familie dabei", kündigte Eliza zuvor Hello! an.

Die Gastgeberin erschien im weißen Mini von Galia Lahav mit floralen Applikationen, halb hochgestecktem Haar und funkelnden Pumps. Channing setzte auf einen entspannten Look aus hellblauem Leinenhemd und weißen Hosen. Zur Gästeliste zählten neben der Zwillingsschwester auch Halbbruder Samuel Aitken. Die Stimmung: sommerlich, intim, mit Buffetstation und Lichterglanz zwischen den Bäumen – eine Szenerie, die an den Heiratsantrag in Griechenland erinnerte. Dort, auf einer Balkonterrasse in Santorin, hatte Channing im Juli nach fast einem Jahrzehnt Beziehung um Elizas Hand angehalten. Gegenüber Hello! schwärmte die Influencerin über die Planung der Feier in Kapstadt und verriet den Wunsch nach einer möglichst persönlichen Runde.

Privat verbindet Eliza und Channing eine lange gemeinsame Geschichte: Beide sind in Südafrika aufgewachsen, kennengelernt haben sie sich vor rund 15 Jahren bei einem Dinner von Greg Mallett, dem Ehemann von Amelia. Nach Jahren als Paar wurde die Verlobung in Santorin im Sommer mit einem auffälligen, birnenförmigen Diamantring aus Südafrika besiegelt. Für die Hochzeit liebäugelt das Duo mit einem Ziel in der Mittelmeerregion – im Gespräch ist ein Destination Wedding, während Cape Town als Klassiker im Freundes- und Familienkreis gilt. Eliza, die zusammen mit Amelia und Kitty (34) als Tochter von Charles Spencer (61) und Victoria Lockwood in Südafrika groß wurde, genießt bei Familienanlässen sichtbar die Nähe zu ihren Schwestern. Nach ihrem märchenhaften Antrag ist die Hochzeit das nächste große Kapitel für das Paar.

Instagram / elizavspencer Lady Eliza Spencer und ihr Verlobter Channing Millerd bei ihrer Verlobung, Juli 2025

Instagram / elizavspencer Lady Eliza Spencer bei ihrer Verlobungsfeier, Dezember 2025

Getty Images Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer bei den Fashion Awards 2024 in London