Lady Amelia Spencer teilt Einblicke in Elizas Verlobung

Lady Amelia Spencer hat atemberaubende Einblicke in ihre traumhafte Reise nach Santorini geteilt, die sie gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lady Eliza Spencer (33) verbrachte, die kürzlich ihre Verlobung bekannt gab. Auf einer Yacht, die in der Ägäis entlangsegelte, wurden die feierlichen Momente festgehalten: Lady Amelia präsentierte sich auf den Instagram-Pics in einem fließenden, gelben Kaftan, während Lady Eliza in einem kurzen, weißen Sommerkleid strahlte. An ihrer Seite waren ihre jeweiligen Partner, darunter Channing Millerd, der vor wenigen Tagen Eliza bei Sonnenuntergang in Santorini die Frage aller Fragen gestellt hatte.

Von Freude überwältigt, postete Lady Amelia Fotos der Feierlichkeiten, auf denen die Schwestern Arm in Arm ihre Zuneigung zueinander zeigen. Auch Channing, ein erfolgreicher Geschäftsmann und Tech-Unternehmer, und Lady Amelias Ehemann Greg Mallet waren mit von der Partie, sichtbar entspannt und lachend. Unter den Kommentaren drückten Familie und Freunde ihre Glückwünsche aus. Lady Kitty Spencer (34) ließ mit einem kurzen "Himmel!" anmerken, wie eindrucksvoll die Szenerie war. Lady Amelia schrieb dazu begeistert: "Wir setzen die Segel in Santorini. Wir feiern die Verlobung unserer beiden Lieblinge."

Lady Eliza hatte ihre Verlobung zuvor bei einem romantischen Abendessen mit Blick auf Santorinis Küste bekannt gegeben. Ihr Verlobter überraschte sie mit einem eindrucksvollen pear-förmigen Diamantring, der nicht nur ihren Geschmack trifft, sondern auch als Symbol ihrer langen gemeinsamen Zeit steht – die beiden sind seit fast einem Jahrzehnt ein Paar. In einem Interview schwärmte sie von Channing: "Wir haben so eine starke, liebevolle und unterstützende Beziehung." Jetzt blicken die beiden in eine gemeinsame Zukunft, in der Lady Eliza auch Channings Sohn Nate als Stiefmutter willkommen heißen wird. Ein weiterer Schritt in einem Leben voller Liebe und Verbundenheit.

Instagram / elizavspencer Lady Eliza Spencer und ihr Verlobter Channing Millerd bei ihrer Verlobung, Juli 2025

Instagram / ameliaspencer15 Lady Amelia Spencer, Nichte von Prinzessin Diana

Getty Images Lady Eliza Spencer, Nichte von Prinzessin Diana