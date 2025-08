"Für immer": Prinzessin Dianas (†) Nichte Eliza ist verlobt

Prinzessin Dianas (†36) Nichte Lady Eliza Spencer (33) hat sich verlobt! Die 33-Jährige gab die freudige Nachricht am Donnerstag mit einem romantischen Instagram-Post bekannt. Ihr Partner Channing Millerd machte ihr während eines traumhaften Dinners auf der idyllischen Insel Santorini den Antrag – mit Blick auf das glitzernde Meer. Die zukünftige Braut zeigte sich auf den Fotos überglücklich und schrieb: "Für immer und ewig." Auf einem der Bilder präsentierte Eliza stolz ihren funkelnden Verlobungsring, während sie Arm in Arm mit ihrem Verlobten um die Wette strahlte. Ein anderes Bild fing die großen Emotionen des besonderen Moments ein: Ergriffen und glücklich fiel auch Eliza bei dem Antrag vor Freude auf die Knie.

Die frohe Botschaft sorgte nicht nur bei ihren Followern für Begeisterung, sondern auch bei ihrer Familie. Besonders ihre Zwillingsschwester Lady Amelia Spencer, die seit März 2023 verheiratet ist, zeigte sich überglücklich. "Ein perfektes Paar und eine traumhafte Verlobung. Ich freue mich so sehr für euch", schrieb Amelia in einer Instagram-Story. Auch die ältere Schwester Kitty Spencer und ihr Bruder Samuel Aitken teilten ihre Freude in den sozialen Medien.

Eliza ist eine der Töchter von Charles Spencer, dem jüngeren Bruder von Prinzessin Diana. Die Familie Spencer ist für ihre enge Verbindung und ihren ausgeprägten Familiensinn bekannt. In einem gemeinsamen Interview mit Hello! hatten die beiden Zwillingsschwestern noch vor wenigen Monaten über ihre ganz besonders enge Verbindung gesprochen. "Wir wissen oft genau, was der andere denkt, ohne etwas zu sagen", so Amelia. Die besondere Nähe scheint sich auch auf ihre Partner zu erstrecken, wie Amelias Ehemann Greg Mallett verriet: "Channing ist einer meiner besten Freunde."

Instagram / elizavspencer Lady Eliza Spencer und ihr Verlobter Channing Millerd bei ihrer Verlobung, Juli 2025

Getty Images Lady Eliza Spencer, Nichte von Prinzessin Diana

Getty Images Lady Eliza Spencer beim Oaks Day at Flemington Racecourse im November 2023

