Zweiter Anlauf: Uwe Boll verfilmt erneut "Alone in the Dark"

Uwe Boll wagt einen zweiten Anlauf: Der Regisseur plant einen neuen Kinofilm zu "Alone in the Dark" und hat dafür laut einem Bericht des Hollywood Reporter von THQ Nordic die Option auf die Rechte erhalten. Der Film soll sich am 2024 erschienenen Reboot des Spieleklassikers orientieren und näher am Vorbild bleiben. "Wir folgen der Geschichte des neuen Spiels", erklärte der Filmemacher. Im Zentrum stehen Emily Hartwood und Privatdetektiv Edward Carnby, die das Verschwinden von Emilys Onkel Jeremy in einem düsteren Herrenhaus untersuchen. Der Drehbeginn und die Besetzung stehen noch aus, doch Boll betont, er könne es "kaum erwarten, das Franchise neu zu starten", und kündigt die Suche nach einem neuen Edward Carnby an.

Die Entscheidung markiert eine Kehrtwende zu Uwes erster Verfilmung von 2005 mit Christian Slater (56), Tara Reid (50) und Stephen Dorff (52), die bei Kritik und Publikum durchfiel. Ein großer Kritikpunkt war damals, dass sich die Verfilmung zu weit vom Spiel entfernte. Der neue Film will genau das vermeiden: Der Plot des Reboots führt Emily und Edward in eine Anstalt für reiche Patientinnen und Patienten, wo eine unheimliche Macht die Wahrnehmung verzerrt. Produzent Michael Roesch stellte zudem in Aussicht, dass parallel eine TV-Serie entwickelt werden könnte.

Uwe hat derzeit neben "Alone in the Dark" mehrere Eisen im Feuer. Nach dem Cop-Thriller "First Shift" treiben er und sein Team weitere Projekte voran, darunter "Citizen Vigilante" mit Armie Hammer (39). Außerdem blickt der Filmemacher erneut Richtung Games-Horror: Mit "23 Years Later: Return To Zombie Island" plant er ein Sequel zu "House of the Dead" und sammelt dafür Fan-Spenden. Abseits der großen Studiomaschinerie setzt der Regisseur häufig auf direkte Kommunikation mit seiner Community, kündigt Vorhaben früh an und gibt Einblicke in Casting- und Finanzierungspläne. Gerade beim "Alone in the Dark"-Reboot dürfte für ihn nun entscheidend sein, welche Hauptdarsteller den neuen Ton des Stoffes prägen.

Imago Beim Weekend of Hell 2023 in der Turbinenhalle: Uwe Boll in Oberhausen

Imago Uwe Boll bei der Los-Angeles-Premiere von "Bloodrayne" im Mann's Chinese Theatre, 4. Januar 2006

Imago Uwe Boll bei der Premiere von "Max Schmeling – Eine deutsche Legende" im Delphi-Filmpalast in Berlin

