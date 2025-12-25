Obdachloser Kinderstar Tylor Chase bekommt endlich Hilfe

Ein Video von den Straßen von Los Angeles ging viral und machte sichtbar, wie es Tylor Chase derzeit geht: Der frühere Nickelodeon-Kinderstar, bekannt aus "Neds ultimativer Schulwahnsinn", lebt obdachlos. Jetzt handelt Shaun Weiss, der "Mighty Ducks"-Schauspieler. Über Instagram erklärte er, dass er für Tylor einen Platz in einer Entzugsklinik organisiert habe und außerdem eine Einrichtung für eine anschließende Langzeitbehandlung bereitstehe. "Jetzt müssen wir ihn nur noch finden, damit wir ihm rechtzeitig vor den Feiertagen Hilfe besorgen können", sagte Shaun bei Instagram. Er sucht Tylor aktiv in der Stadt, um ihn persönlich zu erreichen und den Einstieg in die Behandlung noch vor Weihnachten zu ermöglichen.

Auslöser der Hilfswelle war ein TikTok-Clip, der Tylor vor einem Alkoholladen zeigt. Der Mann im Video wird angesprochen, ob man ihn aus dem Disney-Channel kenne, worauf er korrigiert, er sei bei Nickelodeon gewesen – und nennt seinen Namen. In den Kommentarspalten überschlug sich die Bestürzung, internationale Medien berichteten über seinen Zustand. Während einige Spendenaufrufe starteten, mahnten Wegbegleiter zur Vorsicht und betonten, professionelle Hilfe sei wichtiger als kurzfristiges Geld. Genau daran setzt Shaun an: Ein konkreter Behandlungsplatz ist gesichert, nun zählt der direkte Kontakt. Ziel ist, Tylor stabil unterzubringen und nicht nur einen Impuls zu setzen, der nach den Feiertagen verpufft.

Ehemalige Kolleginnen und Kollegen aus der Sitcom haben sich zuletzt öffentlich Gedanken gemacht, wie sie Tylor erreichen können. In Gesprächen erzählten sie von gemeinsamen Erinnerungen aus der Zeit am Set und davon, wie schwer es ist, jemanden aus der Ferne zu unterstützen, den man lange nicht gesehen hat. Auch jenseits der Kameras galten die jungen Darsteller damals als eingeschworene Clique, die sich gegenseitig durch Schulstress, Drehtage und Aufwachsen im Rampenlicht trug. Viele Fans verbinden mit Tylor und seiner Rolle Momente aus der eigenen Schulzeit. Dass nun ausgerechnet ein anderer Ex-Kinderstar, Shaun Weiss, der selbst Erfahrungen mit Sucht und Genesung gemacht hat, vorangeht, berührt viele in der Community.

TikTok / ricecrackerspov Kinderstar Tylor Chase auf der Straße in Los Angeles

Imago Shaun Weiss bei der Hamilton Comic Con im Canadian Warplane Heritage Museum

Instagram / nedsdeclassifiedpod Lindsey Shaw, Devon Werkheiser und Daniel Curtis von "Neds ultimativer Schulwahnsinn", 2025

