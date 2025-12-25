Schauspieler Pat Finn (60) stirbt nach langem Krebskampf

Hollywood trauert um Pat Finn: Der Schauspieler, bekannt aus "The Middle" und Gastrollen in Friends, ist am Dienstag in seinem Zuhause in Los Angeles im Beisein seiner Familie gestorben. Er wurde 60 Jahre alt. Ein Sprecher bestätigte Pats Tod gegenüber Entertainment Weekly. Der gebürtige Illinois-Mann hatte über Jahre gegen Krebs gekämpft. Laut übereinstimmenden Medienberichten verlor er nach drei Jahren den Kampf gegen Blasenkrebs. "The Middle"-Fans kannten ihn als Bill Norwood, außerdem stand er mit Ashton Kutcher (47) für "Ey Mann, wo is’ mein Auto?" vor der Kamera.

Pats Karriere umfasste zahlreiche TV- und Filmauftritte: Neben seiner langjährigen Rolle in "The Middle" war er in "Murphy Brown", "3rd Rock from the Sun" und "Ed" zu sehen, ebenso im Film The Bachelor an der Seite von Chris O'Donnell und Renée Zellweger (56). Verschiedene Berichte aus den USA führen aus, dass Pat 2022 nach einer Behandlung zunächst in Remission gegangen sei, der Krebs jedoch zurückkehrte und metastasierte. Komiker Jeff Dye verabschiedete sich auf X mit innigen Worten: "Er war nicht nur ein Promi für mich. Er war ein Freund. Einer der besten Typen, die ich kannte, mit einem perfekten Sinn für Humor", schrieb er und fügte hinzu: "Ich liebe dich, Pat Finn."

Besonders bewegend: Tochter Cassidy veröffentlichte auf Instagram einen emotionalen Nachruf und teilte private Erinnerungen an ihren Vater. Für die Familie wurde zudem eine GoFundMe-Seite eingerichtet, auf der bereits mehr als 118.000 Dollar (umgerechnet 100.751 Euro) zusammengekommen sind. Pat, der in Chicago seine künstlerischen Wurzeln hatte und früh in Impro-Gruppen auf der Bühne stand, pflegte enge Freundschaften in der Comedy-Szene. Wegbegleiter beschrieben ihn immer wieder öffentlich als warmherzig, geerdet und mitreißend.

Pat Finn, Schauspieler

Pat Finn, November 2012

Pat Finn, Juni 2022

