Emotionaler Abschied: Pat Finns Tochter gedenkt ihres Vaters

Traurige Nachricht aus Hollywood: Schauspieler Pat Finn (†60) ist tot. Der Publikumsliebling aus "The Middle" und Friends starb am 22. Dezember nach einem Krebsleiden, wie ein Sprecher gegenüber People bestätigte. Einen Tag später meldete sich Tochter Cassidy und verabschiedete sich mit berührenden Worten von ihrem Vater. An Pats Seite standen bis zuletzt seine Ehefrau Donna, mit der er 35 Jahre verheiratet war, sowie die drei Kinder Cassidy, Caitlin und Ryan. Die Familie war in den letzten Tagen bei ihm und erlebte, wie viele Freunde ins Krankenhaus kamen, um Abschied zu nehmen.

In ihrem Instagram-Post fand Cassidy klare Worte für das, was ihr Vater für sie und andere bedeutete: "Dad… du warst und bist ein Vorbild und eine Inspiration für alle, die dich getroffen haben", schrieb sie. Sie erzählte, die Pfleger hätten gesagt, sie hätten noch nie so viele Besucher für eine Person im Krankenhaus gesehen. "Mein Leben ist für immer verändert seinetwegen", hielt sie fest und zählte auf, was er ihr mitgegeben habe: Humor, Positivität, Demut, Zuhören, Einsatz, Liebe – vor allem aber Freundlichkeit. "Ich habe nie jemanden getroffen, der etwas Schlechtes über meinen Dad zu sagen hatte. Ich fühle mich wie der glücklichste Mensch der Welt, dass ich dich meinen Vater nennen durfte." Zum Schluss schickte sie eine Botschaft nur für ihn: "Kann es kaum erwarten, eines Tages wieder ein Old Style mit dir zu trinken. Ich liebe dich 10, Dad." Auch Pats Familie erinnerte in einem Statement an seinen Kampfgeist und seinen Lieblingsclub: In seinen letzten Tagen habe er die größten Zeichen gezeigt, wenn die Bears einen Touchdown erzielten. "Kein Druck, Bears – nur so – macht es für Pat."

Pat wurde einem Millionenpublikum durch seine Rolle als Bill Norwood in der ABC-Sitcom "The Middle" bekannt, in der er von 2011 bis zum Finale 2018 zu sehen war. Zuvor tauchte der Schauspieler in Kultserien der 90er-Jahre auf, etwa in "Seinfeld" als Joe Mayo und in "Friends" als Dr. Roger, der Freund von Courteney Cox (61) Figur Monica. Weitere Stationen waren "The George Wendt Show", in der er 1995 als Dan Coleman zum Hauptcast gehörte, und "Murphy Brown", wo er zwischen 1995 und 1997 Phil Jr. spielte. Abseits der Kamera galt Pat in seinem Umfeld als jemand, der Räume mit einem Lachen füllte, mit einem großen Freundeskreis, regelmäßigen Sportabenden und kleinen Ritualen wie dem gemeinsamen Anstoßen mit einem Old Style – Erinnerungen, die für seine Liebsten nun zu den kostbarsten geworden sind.

Instagram / finnstagram68 Cassidy Finn als Kind mit ihrem Vater Pat Finn

Getty Images Pat Finn, Juni 2022

