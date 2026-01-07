Todesursache von "The Middle"-Star Pat Finn bestätigt

Pat Finn (†60) ist an Blasenkrebs gestorben – das geht nun offiziell aus seiner Sterbeurkunde hervor. Der Schauspieler starb am 22. Dezember in seinem Zuhause in Los Angeles. Wie das Promi-Portal TMZ berichtet, war Pat im Moment seines Todes von seiner Familie umgeben. Weitere gesundheitliche Probleme, die zu seinem Tod beigetragen haben könnten, sind nicht dokumentiert. Pat hinterlässt seine Ehefrau Donna und die drei gemeinsamen Kinder.

Schon kurz nach seinem Tod hieß es, Pat habe seit einigen Jahren gegen Blasenkrebs gekämpft. Das wird nun durch die offizielle Urkunde bestätigt. In den Papieren ist außerdem festgehalten, dass Pats Überreste eingeäschert wurden. Der Comedian und Seriendarsteller, dessen Karriere sich über 35 Jahre erstreckte, war vor allem durch seine Rolle als Nachbar Bill Norwood in "The Middle" von 2011 bis 2018 einem großen Publikum ans Herz gewachsen.

Abseits der Kameras war Pat eng mit seinem langjährigen Freund Chris Farley verbunden, den er bereits zu Studienzeiten an der Marquette University kennenlernte. Beide spielten dort Rugby und teilten sich später eine Wohnung in Chicago, als sie gemeinsam zur legendären Second City Comedytruppe stießen. Freunde beschrieben ihre Zeit bei Second City in US-Medien immer wieder als kreative und sehr enge Phase, in der sich Pat als loyaler Kollege und humorvoller Wegbegleiter zeigte. Zu Hause fand der Darsteller in Ehefrau Donna und den drei Kindern seinen Rückhalt, über die er in Interviews selten sprach, sie jedoch als wichtigen Mittelpunkt seines Lebens bezeichnete.

Getty Images Pat Finn, Juni 2022

Getty Images Pat Finn, November 2012

Instagram / mrpatfinn Cassidy Finn als Kind mit ihrem Vater Pat Finn