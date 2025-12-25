Weihnachtswunder: Rianne Meijer ist wieder Mama geworden

Rianne Meijer (32) hat pünktlich zu Weihnachten die süßeste Nachricht des Tages geteilt: Die Influencerin und ihr Ehemann Roy sind erneut Eltern geworden. Auf Instagram veröffentlichte sie ein humorvolles Foto aus dem Krankenhaus, das zeigt, wie Roy – statt ihr – im vorgeschriebenen Rollstuhl sitzt. Auf seinem Schoß liegt ihr neugeborener Sohn in der Babyschale, während die 32-Jährige hinter den beiden steht und stolz die Hand auf seine Schulter legt. Dazu schrieb sie: "Er ist hier! Wir werden mehr reden, wenn Roy sich erholt hat, nachdem er auf dem Krankenhausstuhl geschlafen hat." Die Botschaft ist klar: Das Baby ist da, alle sind wohlauf, und Rianne bleibt selbst im Kreißsaal ihrer bekannten, lässigen Tonart treu.

Das Bild löste im Kommentarbereich eine Welle an Herz-Emojis, Glückwünschen und Lachtränen aus. "Weihnachtsengel! Herzlichen Glückwunsch", jubelte ein Fan. Andere feierten Riannes unverwechselbare Pointe und schrieben unter den Rollstuhl-Schnappschuss: "Herzlichen Glückwunsch, Liebling. P.S. Und jetzt ist sie die Insta-Queen der Witze. Wie bitte? Superwoman." Ein weiterer User witzelte: "Oh mein Gott, Rianne, pass gut auf Roy auf, er braucht Erholung und ganz viel Liebe." Die Community gratulierte nicht nur zur Geburt, sondern wünschte der wachsenden Familie bewusst auch Ruhe für die ersten gemeinsamen Tage.

Bereits im Juni hatte Rianne verraten, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Damals teilte die Influencerin auf Instagram ein Foto mit ihrem Partner und einem positiven Schwangerschaftstest. In ihrem Post schilderte sie, wie sie während einer Japanreise zuerst mehrere negative Tests gemacht hatte. "Wir sind zur nächsten Apotheke gefahren, haben einen Test mit Google Translate gefunden und das öffentliche Badezimmer in der Apotheke benutzt, weil euer Mädchen es sofort wissen wollte", schrieb sie und ließ ihre Fans an diesem ganz besonderen Überraschungsmoment teilhaben.

Instagram / rianne.meijer Rianne Meijer, Influencerin

Instagram / rianne.meijer Rianne Meijer mit ihrem Mann Roy und ihrem Neugeborenen, Dezember 2025

Instagram / rianne.meijer Rianne Meijer und ihr Partner zeigen einen positiven Schwangerschaftstest