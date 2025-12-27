Süß: So heißt das zweite Baby von Influencerin Rianne Meijer

Rianne Meijer (32) hat ihr Weihnachtswunder! Die beliebte Influencerin wurde kurz vor den Feiertagen erneut Mama. Am 23. Dezember 2025 erblickte ihr zweiter Sohn das Licht der Welt. Auf Instagram teilte sie die frohe Nachricht mit ihren Millionen Followern und verrät dabei endlich den Namen des kleinen Jungen. "Unsere Herzen sind gerade noch größer geworden. Lernt Elliot Ruben Atiya kennen, 23.12.2025", schreibt sie und veröffentlicht dazu herzerwärmende Fotos mit ihrem Baby und ihrem Ehemann Roy.

Der Name des Kleinen scheint bei Riannes Community gut anzukommen. Unter dem Beitrag häufen sich zahlreiche Kommentare, in denen Fans der Niederländerin erneut herzlich zur Geburt gratulieren. "Wunderschöner Schatz! Herzlichen Glückwunsch", schreibt ein User, während ein anderer betont: "Was für ein schöner Name! Willkommen, Elliot." Außerdem schwärmt jemand: "Aw, was für ein Süßer. Herzlichen Glückwunsch." Viele Follower drücken ihre Freude aus und senden der Familie liebe Wünsche für die gemeinsame Zukunft.

Mit der Verkündung der Geburt ihres zweiten Babys sorgte die 32-Jährige für einige Lacher im Netz. Rianne postete ein Bild aus dem Krankenhaus, auf dem nicht sie, sondern Roy im Rollstuhl sitzt. Der kleine Elliot lag währenddessen seelenruhig in der Babyschale auf seinem Schoß. Rianne stand strahlend dahinter und legte stolz die Hand auf Roys Schulter. "Er ist hier! Wir werden mehr reden, wenn Roy sich erholt hat, nachdem er auf dem Krankenhausstuhl geschlafen hat", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

Instagram / rianne.meijer Rianna Meijer, ihr Ehemann Roy und Sohn Elliot Ruben, Dezember 2025

Instagram / rianne.meijer Rianne Meijers Sohn Elliot Ruben, Dezember 2025

Instagram / rianne.meijer Rianne Meijer mit ihrem Mann Roy und ihrem Neugeborenen, Dezember 2025

