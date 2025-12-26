"Rockin' Around the Christmas Tree" im Sommer aufgenommen

Brenda Lee (81) erinnert sich pünktlich zum Fest an einen besonderen Studiozauber: Die Sängerin nahm ihren Evergreen "Rockin' Around the Christmas Tree" 1958 auf – mit gerade einmal 13 Jahren, mitten im Sommer in Nashville. Produzent Owen Bradley verwandelte das Studio in ein Winterwunderland, ein geschmückter Christbaum funkelte, dazu kamen Musiker in Santa-Kostümen vorbei. "Du nimmst deine Weihnachtssachen im Sommer auf. Das ist immer irgendwie seltsam", sagte Brenda dem Magazin Woman’s World. Trotzdem passte plötzlich alles zusammen: Wärme, Gelächter, diese Magie – und ein Song, der bis heute die Advents-Playlists erobert.

Der Weg zur Unsterblichkeit dauerte jedoch. Geschrieben wurde der Titel von Johnny Marks, der die Idee laut Brenda am Strand in New York hatte, als ihn der Blick auf schwankende Kiefern zu "Rockin' Around the Christmas Tree" inspirierte, wie sie People erzählte. Richtig los ging es Jahre später, als der Hit im Film Kevin – Allein zu Haus überall zu hören war. 2023 schrieb Brenda dann Geschichte: Erstmals katapultierte sich der Klassiker auf Platz eins der Billboard Hot 100. Mit 78 wurde sie zur ältesten Künstlerin an der Spitze der US-Charts, und kein anderer Song brauchte länger, um vom Erstrelease an die Nummer eins zu erreichen – ganze 65 Jahre.

Brenda, die sowohl in der Rock and Roll Hall of Fame als auch in der Country Music Hall of Fame geehrt wird, beschreibt den Reiz des Liedes als schlicht und ansteckend: "Es ist so gut gebaut. Man hört es einmal und kann sofort mitsingen", sagte sie Woman's World. Auch abseits der Rekorde bleibt der Titel ein Teil ihrer persönlichen Geschichte, an die sie gern zurückdenkt: die Sommerhitze, der Tannenbaum im Studio, das Kichern der Band – Momentaufnahmen, die Fans heute in jeder Glockenspiel-Phrase wiederfinden. Der Dauerbrenner taucht jedes Jahr zur Wintersaison auf und zeigt, wie ein vermeintlich kleiner Studiotag zur größten Tradition werden kann.

Getty Images Brenda Lee bei den 57th Annual CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville, 08. November 2023

Getty Images Brenda Lee 2015

Imago Brenda Lee bei der TV-Show "Ozark Jubilee" in den 1950er-Jahren