Ana Kohler und Luca Heubl heißen ihr erstes Baby willkommen

Ana Kohler und Luca Heubl (29) sind überglücklich: Auf Instagram geben die beiden nun bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßen durften. Zu einem rührenden Foto, das die kleinen Händchen ihres Sohnes zeigt, schreibt die Sängerin: "Von allen Dingen, die wir in unseren Händen gehalten haben, bist du das Beste. Gott wusste, dass wir dich brauchen – willkommen zu Hause, Babyboy." Weitere Details wie den Namen des neuen Erdenbürgers behalten die frischgebackenen Eltern jedoch vorerst für sich.

Dass die Vorfreude im Familienkreis riesig war, hatte die Sängerin zuvor schon mehrfach auf Instagram gezeigt. In einem Clip präsentierte sie, wie Lucas Mama einen ganzen Haufen Babyoutfits besorgt hatte – mit kleinen Schildkröten darauf, Anas Lieblingstieren. Doch auch unter dem Baby-Post ist die Freude groß: Dort sammeln sich zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Weggefährten aus der Netz- und TV-Welt. "Oh mein Gott, ja! Herzlichen Glückwunsch", jubelt Davina Geiss (22). "Wunderschön. Herzlichen Glückwunsch und eine wunderschöne Kennenlernzeit", schreibt Patrizia Palme (31). Auch Gerda Lewis (33), Maren Wolf (33), HealthyMandy (31) und Shania Geiss (21) senden herzliche Glückwünsche, während Liz Kaeber (33) schwärmt: "So wunderschön, euch bald als kleine Familie erleben zu dürfen."

Ihre Beziehung machten die beiden Webstars 2021 öffentlich, drei Jahre später besiegelten sie ihre Liebe mit ihrer Traumhochzeit. Im vergangenen September verkündeten Ana und Luca dann mit einem süßen Video, dass sie ihr erstes Kind erwarten. "Seit Monaten tragen wir das süßeste Geheimnis mit uns herum… Unser größtes Abenteuer beginnt: Wir lassen unser kleines Wunder wachsen", schrieben die Turteltauben zu dem Clip, in dem unter anderem auch Ultraschallbilder zu sehen waren. Gegenüber Promiflash plauderten die Eheleute kurz darauf aus, dass viele aus ihrem Umfeld gar nicht mit den Baby-News gerechnet hatten: "Viele waren total überrascht, weil die wenigsten überhaupt wussten, dass wir es versuchen." Dennoch seien die Reaktionen auf die Neuigkeiten voller Liebe und Freude gewesen.

Bieber, Tamara / ActionPress Ana Kohler und Luca Heubl im September 2022

Instagram / ana.kohler Die Hände von Ana Kohler, Luca Heubel und ihrem Baby

Instagram / ana.kohler Luca Heubl und Ana Kohler, November 2025