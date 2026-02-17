Stephen Amell übernimmt das Ruder beim "Baywatch"-Reboot

Stephen Amell (44), bekannt aus der beliebten Serie "Arrow", wird die Hauptrolle im neuen "Baywatch"-Reboot übernehmen, wie mehrere US-Branchenmagazine übereinstimmend berichten. In der Serie, die von "Burn Notice"-Macher Matt Nix entwickelt wird, schlüpft Stephen demnach in die Rolle von Hobie Buchannon, dem Sohn des legendären Mitch Buchannon, der in der Originalserie von David Hasselhoff (73) dargestellt wurde. Hobie, inzwischen ein erfahrener Rettungsschwimmer und Captain bei Baywatch, wird plötzlich unerwartet Vatergefühle entwickeln müssen. Denn: Seine Tochter Charlie, von deren Existenz er bisher nichts wusste, tritt in sein Leben. Die junge Frau will die Familientradition fortführen und sich als Rettungsschwimmerin beweisen. Der Drehstart für die Serie ist für das Frühjahr in Los Angeles angesetzt. Die Ausstrahlung soll in der TV-Saison 2026/2027 erfolgen.

Mit diesem Projekt kehrt "Baywatch" zu seinen Ursprüngen zurück, bleibt allerdings nicht in der Vergangenheit stehen, sondern richtet den Fokus auf die kommenden Generationen der Buchannon-Familie. Hobie, der in der Originalserie von Schauspielern wie Brandon Call und Jeremy Jackson (45) dargestellt wurde, bekommt eine Geschichte mit mehr Tiefgang, die sich sowohl um persönliche Herausforderungen als auch um die professionelle Verantwortung eines "Baywatch"-Captains dreht. Ob bekannte Gesichter aus der alten Serie wie David Hasselhoff oder Pamela Anderson (58) in Gastauftritten zurückkehren, ist bis jetzt unklar. Sicher ist jedoch, dass das Reboot auf dem Sender Fox laufen wird, der zu Disney gehört, was eine spätere Verfügbarkeit bei Disney+ wahrscheinlich macht.

Stephen, der durch seine Hauptrolle in "Arrow" internationale Bekanntheit erlangte, blickt bereits auf eine erfolgreiche Serien- und Filmlaufbahn zurück. Neben der Superheldenserie war er auch in Projekten wie "Code 8" und "Suits: L.A." zu sehen. Privat gilt der Schauspieler als bodenständig und familienorientiert. In Interviews betont er immer wieder, wie wichtig ihm der Ausgleich zwischen Karriere und Familie sei. Die Hauptrolle in der neuen "Baywatch"-Serie könnte für ihn eine Gelegenheit sein, schauspielerisch noch einmal neue Ufer zu betreten und Fans mit einer Mischung aus Action und emotionalen Momenten zu begeistern.

Getty Images Stephen Amell, "Suits LA"-Darsteller

United Archives GmbH / Action Press Der "Baywatch"-Cast

Getty Images Stephen Amell im Oktober 2021