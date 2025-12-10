"Rockin' Around the Christmas Tree"-Sängerin war erst 13

Bei dieser Stimme kaum zu glauben, aber wahr: Brenda Lee (80) war gerade einmal 13 Jahre alt, als sie ihren Klassiker "Rockin' Around the Christmas Tree" aufnahm. Jetzt, 67 Jahre nach der Erstveröffentlichung 1958, feiert das ikonische Weihnachtslied erneut Erfolge: Es stieg auf Platz 120 der wöchentlichen Global-Top-Songs auf Spotify ein. Seit 2016 kehrt der Song jedes Jahr im Winter zuverlässig zurück auf die Streaminglisten und hat inzwischen insgesamt 53 Wochen dort verbracht – ein echtes Dauerbrenner-Comeback. "Es war Magie, und ich glaube, wir alle wussten es", erinnert sich Brenda laut Parade an die Studioaufnahmen für den Song, der ihr bis heute den Legendenstatus sichert.

Geschrieben wurde der Weihnachtshit von einem wahren Experten seines Fachs: Johnny Marks hatte zuvor schon Klassiker wie "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" und "A Holly Jolly Christmas" geschaffen. Er war es auch, der darauf bestand, dass Brenda den Song einsingen sollte, auch wenn sie damals erst wenig Erfahrung vorzuweisen hatte. Die Aufnahme fand in einer winterlichen Studioatmosphäre statt: mit gedimmtem Licht, einer Klimaanlage auf eisigen Temperaturen sowie einem geschmückten Weihnachtsbaum – mitten im Sommer. Trotz eines eher mäßigen Starts entwickelte sich der Song bald zu einem weltweiten Weihnachtsklassiker. Ein besonderer Boost kam schließlich durch Kevin – Allein zu Haus im Jahr 1990 hinzu: "Der Film hat dem Song neues Leben eingehaucht", sagt Brenda heute dankbar. "Es war einfach ein Segen."

Im zarten Alter von sechs Jahren stand Brenda erstmals auf einer Bühne. Schon früh wurde sie von ihrer Mutter zu Talentwettbewerben begleitet und bekam Gelegenheiten, in Radiosendungen aufzutreten. Heute, mit fast 81 Jahren, performt die Sängerin immer noch regelmäßig ihren Weihnachtsklassiker – ganz unabhängig von der Jahreszeit. Brenda selbst schätzt, dass sie "Rockin' Around the Christmas Tree" "tausende Male" gesungen hat und ist vom Erfolg des Stückes nach wie vor begeistert. "Das ist die Magie eines guten Songs", erklärt sie, "man wird nicht müde, ihn zu singen." Auch ihr Publikum teilt diese Begeisterung, völlig egal, ob Dezember oder August: Der Song bleibt ein Garant für gute Laune.

Imago Brenda Lee bei der TV-Show "Ozark Jubilee" in den 1950er-Jahren

Getty Images Brenda Lee bei den 57th Annual CMA Awards in der Bridgestone Arena in Nashville, 08. November 2023

Imago Brenda Lee im Februar 1964 in Hamburg