Fans entsetzt: Kate Beckinsale hat Katze erneut pink gefärbt

Kate Beckinsale (52) sorgt mit neuen Instagram-Fotos von ihrer Katze Willow erneut für hitzige Diskussionen. Die Schauspielerin zeigt das Tier dort mit knallpink gefärbtem Fell, genau wie schon im vergangenen Jahr. Damals hatte Kate für den ausgefallenen Look heftige Kritik von Fans kassiert, die das Färben der Katze als unfair und egoistisch bezeichneten. Jetzt, im Februar, legt sie nach und präsentiert frische Schnappschüsse aus ihrem Zuhause, auf denen Willow wieder komplett rosa leuchtet – und erklärt ihren Followern gleich mit, was hinter der Aktion steckt.

In ihrem aktuellen Posting schreibt Kate, dass Willow nach dem Tod ihres anderen Katers Clive "depressiv" geworden sei und sich stark zurückgezogen habe. Die Farbe sei Teil eines ungewöhnlichen Versuchs gewesen, das Tier aufzuheitern. "Sobald wir sie gefärbt hatten, war sie eine ganz andere Katze", erzählt die Schauspielerin auf Instagram. Sie habe die Idee zuvor mit ihrem Tierarzt besprochen, der laut ihr keine Einwände gehabt habe. Außerdem betont Kate, dass sie ein spezielles, tierfreundliches Farbshampoo benutze, das laut Hersteller nicht giftig sei, nur semipermanent wirke und sogar für Katzen, Meerschweinchen und Frettchen geeignet sei. Trotzdem reißen die kritischen Kommentare nicht ab. "Hör auf, deine Haustiere zu färben, das ist total seltsam und dient nur deinem eigenen Vergnügen", schreibt eine Nutzerin unter den Post.

Schon im Juli des vergangenen Jahres hatte Kate mit ihrer pink gefärbten Katze für einen regelrechten Shitstorm gesorgt. Damals zeigte die Schauspielerin auf Instagram-Fotos, auf denen sie in einem knappen schwarzen Bikini-Oberteil, grauen Jeansshorts und kniehohen Stiefeln mit Willow im Arm posierte. Das auffällige Zuckerwattepink im Fell der Katze sorgte für viele irritierte Kommentare. "Wer färbt seine Katze pink? Nicht okay!", lautete damals ein Vorwurf. Einige Follower fragten ungläubig: "Warum ist die Katze pink?" oder "Ist das ein Filter?"

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit einer Katze, Juli 2025

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsales Katze

