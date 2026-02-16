Mit Giuliano geklärt: Wo ist Ariels Tochter während TV-Dreh?

Ariel (22) ist bestätigt: Sie wird die neue Bachelorette der Schweiz – und beantwortet gleich die Frage, die viele Fans umtreibt. In einer frischen Instagram-Story erklärt die Reality-TV-Beauty, wie sie den Dreh organisiert: Ihre kleine Tochter reist mit. "Meine Tochter kommt mit mir mit. Das habe ich auf vernünftige Art und Weise mit Giuliano alles geklärt. Ich freue mich auf das Abenteuer", sagt Ariel in dem Clip auf Instagram. Mit Ex-Partner Giuliano Lorenzo Hediger habe sie demnach in Ruhe die Details besprochen, damit für alle Seiten Klarheit herrscht. Gedreht wird demnächst im Ausland, die Vorbereitungen laufen.

Auch ein anderes Thema spricht die TV-Teilnehmerin offen an: den Dschungelcamp-Wirbel um eine angebliche Lovestory mit Umut Tekin (28). Ariel stellt klar, dass diese Erzählung nie realistisch war. "Ich bin gespannt auf eure Ausreden. Ich weiß schon länger, dass ich die Bachelorette bin, weshalb eine Lovestory gar nicht infrage gekommen wäre. Ich habe das nicht nötig", erklärt sie in ihrer Story. Die Spannungen aus dem Camp scheinen ausgeräumt: Mit Umut habe sie die Unstimmigkeiten inzwischen geklärt. Zugleich betont Ariel, dass sie gefühlt "immer noch mit einem Fuß im Dschungelcamp" stehe – das Kapitel beschäftigt sie, auch wenn nun die nächste TV-Reise ansteht.

Dass Ariel von sich reden macht, zeigt auch die anhaltende Diskussion um ihre Rolle als Bachelorette. Ihre offene und direkte Art polarisiert: Während einige ihrem Abenteuer in der Show gespannt entgegenblicken, zeigen sich andere skeptisch. Auch ihre Verbindung zu Giuliano, der ebenfalls aus der Reality-TV-Szene bekannt ist, sorgt regelmäßig für Gesprächsstoff. Obwohl die beiden offenbar kein Paar mehr sind, scheinen sie ihre Elternrolle für ihre Tochter reibungslos zu koordinieren.

Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026