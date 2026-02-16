Klare Ziele: Davina Geiss träumt von Mann mit XXL-Yacht

Davina Shakira Geiss (22) spricht Klartext in Sachen Liebe – und setzt die Messlatte für ihren Traummann hoch. Die Millionärstochter, die mit ihren Eltern Robert (62) und Carmen Geiss (60) in Monaco lebt und dort mit Schwester Shania (21) den Alltag vor der Kamera teilt, deutet an, dass es Verehrer bei ihr nicht leicht haben. Neben absoluter "Loyalität" wünscht sich Davina laut Raptastisch einen Mann, der so richtig im Geld schwimmt – idealerweise mit einer Yacht, die die ihres Vaters in der Höhe deutlich überragt. Während die 22-Jährige offiziell noch keinen festen Freund an ihrer Seite hat, mischt Papa Robert kräftig mit: Er macht in der Doku-Serie "Davina & Shania – We Love Monaco" deutlich, dass er sich für seine älteste Tochter ebenfalls einen Schwiegersohn mit prall gefülltem Konto gut vorstellen kann.

Doch das glamouröse Leben im Fürstentum hat auch Schattenseiten, berichtet Davina. Monaco fühle sich für sie an "wie ein kleines Dorf" mit nur rund 35.000 Einwohnern. Viele in ihrem Alter kenne sie schon lange, vieles bewege sich im gleichen Freundeskreis – und genau das mache die Partnersuche so schwierig. Loyalität sei für sie deshalb das wichtigste Kriterium, gerade weil Vertrauen in diesem Umfeld nicht selbstverständlich sei. Dass ein Kandidat dazu noch eine 100-Meter-Yacht mitbringt, sei zwar nicht die einzige Voraussetzung, aber ein Wunsch, den Davina nicht verheimlicht. Robert macht keinen Hehl daraus, dass er sich einen Schwiegersohn wünscht, der mit seinem Reichtum dafür sorgt, dass er selbst sich finanziell entspannt zurücklehnen kann – bei Yachten gelte schließlich die Faustregel: etwa eine Million Euro pro Meter.

Abseits dieser luxuriösen Vorstellungen vom Traummann zeigt sich Davina ab und zu von einer überraschend bodenständigen und humorvollen Seite. Mit Schwester Shania feiert sie derzeit TV-Erfolge, ihre Doku-Serie in Monaco erzielt Rekordquoten, und in den sozialen Medien folgen ihnen Hunderttausende. Bei glamourösen Society-Terminen wie dem Wiener Opernball, wo Davina und Shania zuletzt ihr Debüt gaben, wird deutlich, wie eingespielt das Team aus den Schwestern und ihren Eltern ist: gemeinsam unterwegs, viel Gelächter, kleine Alltagsklagen über Wetter oder Frisuren – und immer ein bisschen Chaos im Luxusleben. Hinter den Kulissen gilt Davina als Familienmensch, der den engen Zusammenhalt mit den Eltern und ihrer Schwester schätzt und trotz Yachten, Millionen und Kameras offenbar vor allem eines sucht: Menschen, auf die sie sich blind verlassen kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Geissens auf dem Oktoberfest 2022

Anzeige Anzeige

AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025