Auf einem Konzert: Cardi B bestätigt die Trennung von Stefon

Cardi B (33) macht auf der Bühne ernst: Bei einem Tourstopp ihrer "Little Miss Drama Tour" in Los Angeles bestätigt die Rapperin vor Tausenden Fans, dass ihre Beziehung zu Footballstar Stefon Diggs vorbei ist. Dabei lässt sie aber keinen Zweifel daran, dass sie trotz Trennung zu ihm hält. Hintergrund ist eine Spitze von Rapperin Bia, die den Receiver der New England Patriots am Wochenende im Netz mit einem Kommentar verspottete. Cardi, die im November ein gemeinsames Baby mit Stefon bekam, nutzt laut TMZ die große Bühne, um ihm den Rücken zu stärken und Grenzen zu setzen.

Statt sofort online zu reagieren, wartete die Musikerin bis zu ihrem Auftritt am Sonntagabend in Los Angeles. Dort holt sie mitten in der Show zum verbalen Konter aus – und macht dabei ganz nebenbei das Liebes-Aus offiziell. "Nur weil ich nicht mehr mit meinem Baby-Daddy schlafe, heißt das nicht, dass du über meinen Baby-Daddy reden darfst, B*tch!", ruft sie laut TMZ ins Mikro. Die Ansage richtet sich klar an Bia, die mit Cardi schon länger im Clinch liegt. Direkt im Anschluss schiebt Cardi ihren Disstrack "Pretty & Petty" hinterher – ein Song, der sich gezielt gegen ihre Rap-Rivalin richtet und die Spannung zwischen den beiden Musikerinnen weiter anheizt.

Schon vor einigen Tagen brodelte die Gerüchteküche heftig. Beim Super Bowl in Santa Clara wurde Cardi vor dem Kickoff von einem ESPN-Reporter nach einer inspirierenden Botschaft für Stefon gefragt. Die Musikerin hielt kurz inne und sagte ein knappes "Viel Glück", bevor sie kommentarlos weiterging. Das reichte, um im Netz für heftige Spekulationen zu sorgen. "Oh, er hat Ärger?", fragte ein Nutzer, andere sprachen von "Streit-Vibes". Fans deuteten Cardis Mimik und das schnelle Ende der Szene als frostiges Zeichen – doch gleichzeitig hatten beide ihren großen Auftritt im Stadion: Während Stefon für die Patriots spielte, begeisterte Cardi in der Halbzeit mit einem Überraschungsauftritt neben Bad Bunny (31) und anderen Stars.

