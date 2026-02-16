Sarah Joelle Jahnel feiert hochschwanger auf Karneval mit

Großer Auftritt beim Kölner Rosenmontag: Reality-Star Sarah Joelle Jahnel (36) nutzte die BILD-Tribüne beim Umzug am Vanity Club Cologne nicht nur, um stolz ihre Babykugel zu präsentieren, sondern feierte auch eine echte Premiere. Zum ersten Mal zeigte sie sich offiziell mit ihrem neuen Partner Harry Convers und ihrer zehnjährigen Tochter Lia als Einheit in der Öffentlichkeit. In nur acht Wochen erwartet die ehemalige DSDS-Sängerin gemeinsam mit Harry ihr zweites Kind und schwärmte gegenüber BILD sichtlich gerührt über ihr privates Glück: "Sie sind jetzt einfach meine Familie, das ist toll."

Trotz des bescheidenen Wetters ließen sich die werdenden Eltern die Laune nicht verderben und fingen fleißig Kamelle und Strüßjer. Für Sarah Joelle scheint mit dem 25-jährigen Harry endlich der richtige Mann an ihrer Seite zu sein, um das Kapitel Patchwork-Familie zu starten. Während Fans nun den Countdown bis zur Geburt in zwei Monaten zählen, genießt das Paar sichtlich die letzten Wochen zu dritt, bevor der kleine Nachwuchs das Familienglück auf der buntesten Tribüne Kölns perfekt macht.

Privat richtet sich für die Kölnerin gerade vieles neu aus. Die Sängerin, die mit Auftritten im Reality-TV bekannt wurde, zeigt sich in den letzten Monaten häufiger in entspannten Alltagsmomenten: Spaziergänge, kleine Familienausflüge, gemeinsame Abende daheim. Wenn Sarah Joelle von "wir" spricht, klingt es nach Vertrautheit und Ankommen. Ein Gefühl, das nun offenbar wächst, genau wie der Bauch, den sie so stolz präsentierte.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Freund, 2025

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und Lia Faé Agnes