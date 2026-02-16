Henry Cavill im GoT-Universum? Darsteller spricht Klartext

Henry Cavill (42) im Game of Thrones-Universum – kommt es wirklich dazu? Auf der New Yorker Comic Con heizte ein kurzer Moment in einem Interview mit Dexter Sol Ansell (11) und seinem "A Knight of the Seven Kingdoms"-Kollegen Peter Claffey (29) die Spekulationen mächtig an. Die beiden sprachen auf der Bühne über die Parallelen zwischen Claffeys Figur Dunk und Henrys Kultrolle Geralt von Riva aus The Witcher, als Dexter plötzlich ansetzte: "Können wir sagen, dass Henry Cavill...?" Bevor der Nachwuchsdarsteller weitersprechen kann, fällt ihm Peter ins Wort und ruft: "Nein, nein, nein. Gott, sag das nicht. Tut mir leid, das habt ihr nicht gehört." Der kurze Schlagabtausch, festgehalten auf Video, verbreitete sich am Wochenende rasant in den sozialen Medien und ließ Fans hoffen, Henry könnte heimlich für das neue GOT-Spin-off verpflichtet worden sein.

Mehrere Film- und Serienportale griffen den Clip auf, manche gingen sogar so weit, bereits einen vermeintlichen Rollennamen zu spekulieren. Doch nun meldete sich Peter selbst zu Wort und drückte auf die Gerüchtebremse. Auf Instagram wandte sich der "Heckenritter"-Darsteller direkt an die Community von "A Knight of the Seven Kingdoms" und stellte klar: "Nur um das klarzustellen: Was Dex in dem Interview gemeint hat, hatte nichts mit Henry Cavills Auftritt in der Serie oder dem GOT-Universum zu tun (ich wünschte, es wäre so!). Ein völliges Missverständnis. Ich hoffe, allen gefällt 'The Trial of the Seven'." Während Fans also vorerst von Henry im GOT-Kosmos Abstand nehmen müssen, laufen die neuen Folgen des Spin-offs weiterhin wöchentlich bei HBO Max.

Ganz ohne Henry müssen sich Serienfans in den kommenden Jahren aber nicht gedulden. Der Superman-Star steht bereits für Enola Holmes 3 vor der Kamera, der Netflix-Film soll im Sommer 2026 erscheinen. Dort wird der Brite einmal mehr als cleverer Sherlock an der Seite von Millie Bobby Brown (21) zu sehen sein. Außerdem fiebern viele Anhänger seiner angekündigten "Highlander"-Neuauflage entgegen, die nach aktuellem Stand 2027 ins Kino kommen soll. Henry, der in Interviews immer wieder seine Liebe zu Fantasy-Stoffen und Games betont, hat sich längst eine treue Fangemeinde aufgebaut, die jede neue Rolle mit Argusaugen verfolgt – egal, ob im Hexer-Mantel, im Trenchcoat des Meisterdetektivs oder als unsterblicher Schwertkämpfer.

Getty Images Henry Cavill bei einer Premiere von "The Witcher"

Imago Bei der HBO-Max-Präsentation in Rom: Peter Claffey wirbt für "A Knight of the Seven Kingdoms"

Getty Images Henry Cavill und Millie Bobby Brown im Oktober 2022