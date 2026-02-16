Sofia Vergara turtelt wieder: Neuer Mann an ihrer Seite?

Sofia Vergara (53) zeigt sich wieder verliebt – oder zumindest schwer vergnügt. Die Modern Family-Schauspielerin wurde am Wochenende im legendären Chateau Marmont in Los Angeles mit dem spanischen Schauspieler Manu Vega gesichtet. Beim Verlassen des Hotels legten die beiden die Arme umeinander, dann hauchte er ihr einen Kuss auf die Wange. Sofia, die sich vor zwei Jahren von ihrem Ehemann Joe Manganiello (49) scheiden ließ, erschien lässig in brauner Lederjacke und Jeans, während Manu in Longsleeve, dunkler Hose und Baseballkappe unterwegs war. Die vertrauten Gesten lassen viele Fans nun rätseln, ob sich aus dem gemütlichen Date mehr entwickeln könnte.

Ganz neu ist der Flirt-Modus bei Sofia nicht. Zuletzt war sie mehrfach mit dem Unternehmer Douglas Chabbott unterwegs, die beiden sorgten 2025 mit turteligen Auftritten in Italien und Frankreich für Gesprächsstoff. Für weitere Schlagzeilen sorgten Gerüchte um ein mögliches Kennenlernen mit Football-Ikone Tom Brady (48), nachdem die beiden bei einer Yacht-Launch-Party auf Ibiza Seite an Seite saßen. Später stellte Sofia in einem Interview jedoch klar: "Ich bin wieder single und habe Spaß. Ich suche im Moment nicht wirklich etwas, ich versuche nur, meine Optionen offen zu halten." Ob Manu nun der Mann ist, der diesen Status ändert, blieb nach dem L.A.-Abend offen.

Die Kolumbianerin blickt auf bewegte Jahre zurück. Nach der Trennung von Joe erklärte Sofia in einem Interview 2024 offen, dass unterschiedliche Kinderwünsche eine Rolle gespielt hätten: "Mein Mann war jünger; er wollte Kinder und ich wollte nicht mehr eine alte Mutter sein", sagte sie damals. Sofia wurde mit 19 zum ersten Mal Mutter und schwärmt bis heute von der Nähe zu ihrem Sohn. Sie selbst freue sich darauf, irgendwann Großmutter zu werden und das Baby nach Kuscheleinheiten wieder abgeben zu können. Ihr Ex Joe ist mittlerweile wieder vergeben und plant sogar schon seine Hochzeit.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage: Sofia Vergara und Manu Vega

Anzeige Anzeige

Imago Manu Vega auf dem orangefarbenen Teppich von "El Continental" beim FestVal in Vitoria-Gasteiz, 3. September 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara in der Wiener Staatsoper 2025