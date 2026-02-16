Jada Pinkett-Smith kämpft vor Gericht gegen Millionenklage

Jada Pinkett-Smith (54) zieht vor Gericht in die Offensive: Die Schauspielerin will eine Drei-Millionen-Dollar-Klage von Bilaal Salaam abwehren, der sich als früherer Freund von Will Smith (57) bezeichnet. In neuen Gerichtsdokumenten, auf die sich TMZ beruft, verlangt Jada, dass die Klage umgehend abgewiesen wird. Der Hintergrund: Bilaal behauptet, Jada habe ihn bereits im September 2021 bei einer Geburtstagsfeier bedroht, nachdem er angeblich über private Angelegenheiten der Smiths gesprochen habe. Er sagt, sie habe ihn aufgefordert, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben. Jada widerspricht sämtlichen Vorwürfen und sieht sich und ihre Familie als Zielscheibe einer Kampagne.

Laut den Unterlagen nennt die "Girls Trip"-Darstellerin die Anschuldigungen "falsch, unbestätigt und auf Aufmerksamkeit ausgerichtet". Sie argumentiert zudem, ihre Äußerungen über Familienthemen seien verfassungsrechtlich geschützte Rede von öffentlichem Interesse. Auch betont die Schauspielerin, sie habe Bilaals Namen in ihren öffentlichen Stellungnahmen nicht genannt, während sie ihm gleichzeitig eine Fixierung auf die Smith-Familie vorwirft. TMZ berichtet weiter, dass Bilaal bereits im November 2025 Klage eingereicht habe – unter anderem wegen angeblicher seelischer Belastung –, und dabei auf Ereignisse vor und nach dem Oscar-Eklat verweist. Er hatte zudem behauptet, die Spannungen hätten zugenommen, nachdem er sich geweigert habe, Will beim Krisenmanagement zu helfen. Anstelle von Schadensersatz fordert Jada nun, dass Bilaal ihre Anwaltskosten übernimmt.

Die Beziehung zwischen Bilaal und der Familie Smith galt über Jahrzehnte hinweg als eng. Seit mehr als 40 Jahren zählte der Kläger angeblich zu Wills Freundeskreis. Umso überraschender sind die Vorwürfe, die nun im Raum stehen, und die Schärfe, mit der sie vorgebracht werden. Für die Familie Smith sind es turbulente Zeiten, in denen immer wieder persönliche Streitigkeiten öffentlich ausgetragen werden. Bereits in der Vergangenheit betonte Jada in Interviews, wie belastend es sei, wenn ihr Privatleben so oft ins Rampenlicht gerückt werde. Auch Will äußerte einst, wie wichtig ihm der Schutz seiner Familie in schwierigen Momenten sei.

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

IMAGO / Zoonar II Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2024

Getty Images Jada Pinkett-Smith beim Sundance Film Festival 2018