Entführungsfall: Savannah Guthries Mutter angeblich gesehen

Savannah Guthries (54) Familie erlebt eine weitere Schockwelle im Fall des Verschwindens ihrer Mutter Nancy. Eine vierte an TMZ gerichtete E-Mail wirft neue Fragen auf. Der anonyme Absender behauptet, Nancy vor wenigen Tagen gesehen zu haben: "Ich weiß, was ich vor fünf Tagen südlich der Grenze gesehen habe, und ich wurde zum Schweigen aufgefordert, also weiß ich, wer es ist, und das war definitiv Nancy bei ihnen." Für weitere Informationen verlangt der Verfasser die Überweisung von 50.000 Dollar [ca. 42.000 Euro] in Bitcoin, möchte jedoch aufgrund eines früheren Einbruchdelikts anonym bleiben. Harvey Levin (75) las die Nachricht am 16. Februar in seiner Show vor und betonte, dass die Behörden jede Information dringend benötigen.

Das FBI hat die Belohnung zur Auffindung von Nancy inzwischen von 50.000 auf 100.000 Dollar [ca. 84.000 Euro] erhöht. Unterdessen hat TMZ den anonymen Absender aufgefordert, konkrete Beweise für seine Behauptungen zu liefern. In einem Statement ließ die Plattform verlauten, dass sämtliche relevanten Hinweise direkt an die Ermittler weitergeleitet würden. Savannah veröffentlichte am Tag zuvor ein bewegendes Video bei Instagram, in dem sie an die Entführer appellierte, ihre Mutter zurückzubringen, und betonte, die Hoffnung auf ein glückliches Ende nicht aufzugeben.

Die Ermittler konzentrieren sich derweil weiterhin auf die Spuren aus Nancys Haus in Tucson, das offenbar in den frühen Morgenstunden des 1. Februar gewaltsam betreten wurde. Die Polizei fand Blutspuren bei der Eingangstür sowie DNA auf einem in der Nähe sichergestellten Handschuh. Auch ein Video der Türkamera zeigte einen maskierten Mann, der offenbar das Gerät manipulierte, bevor Nancy vermutlich entführt wurde. In der jüngsten Zeit wird geprüft, ob diese Person möglicherweise vorab in einem lokalen Geschäft Gegenstände gekauft hat. Die Familie der 84-Jährigen hofft unverändert darauf, dass die Bemühungen bald zu konkreten Ergebnissen führen.

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihrer Mutter

Getty Images Savannah Guthrie, 2024

Getty Images Savannah Guthrie, Moderatorin