Diese "The Walking Dead"-Figur basiert auf realer Person

Eine Serienfigur mit echten Wurzeln: In The Walking Dead begegnen Rick Grimes und seine Gruppe am Ende der ersten Staffel dem Wissenschaftler Dr. Edwin Jenner im Seuchenkontrollcenter von Atlanta. Gespielt von Noah Emmerich (60), arbeitet der Forscher verzweifelt an einem Heilmittel gegen das Virus, das die Welt in die Zombie-Apokalypse gestürzt hat. Hinter seinem Namen steckt mehr als nur Fiktion. Die Figur lehnt sich erkennbar an Edward Jenner an, den englischen Arzt, der vor über zwei Jahrhunderten das Impfen revolutionierte. Die Verbindung von Serienlabor und Medizingeschichte ist kein Zufall – hier wird Horror mit einem historischen Echo verknüpft.

Edward Jenner, geboren 1749 in England, gilt als Pionier der modernen Immunologie. Nach frühen Erfahrungen mit der riskanten Pocken-Variolation forschte er jahrzehntelang an einer sichereren Methode und führte 1796 die Kuhpockenimpfung ein. 1798 machte er seine Ergebnisse publik und prägte damit den Begriff "vaccination" – abgeleitet vom lateinischen "vacca" für Kuh. Seine Beobachtung: Menschen, die Kuhpocken überstanden hatten, waren vor den tödlichen Pocken geschützt. Diese Erkenntnis veränderte die Medizin, rettete Millionen Leben und setzte einen Meilenstein, der bis heute nachwirkt. Edward starb 1823, doch sein Vermächtnis blieb unerschütterlich.

In der Serie wird Edwards Pioniergeist durch Edwin gespiegelt: Beide forschen unter extremen Bedingungen gegen eine tödliche Seuche – der eine im 18. Jahrhundert mit begrenztem Wissen und riskanten Experimenten, der andere in der Endzeit, umgeben von Infizierten, zu denen in "TWD" sogar seine eigene Ehefrau zählte. Während Edward mit Ausdauer Geschichte schrieb, steht Edwin für das tragische Scheitern der Wissenschaft in einer kollabierten Welt. Für Fans ist der Name mehr als ein Easter Egg: Er erinnert daran, dass hinter jeder Labor-Szene eine reale Idee steckt – der unbeirrbare Wille, der Menschheit einen Ausweg aus der Seuche zu eröffnen.

Getty Images Bei den Critics' Choice Television Awards 2013 im Beverly Hilton: Noah Emmerich

ActionPress Szene aus "The Walking Dead"

Andrew Lincoln als Rick Grimes in "The Walking Dead" Staffel vier

