Sportmoderatorin Anna Kraft zieht sich heftige Verletzung zu

Weihnachten in den Bergen endete für Anna Kraft (40) mit einem Schreckmoment: Die RTL-Moderatorin zog sich bei einem Ski-Unfall einen Kreuzbandriss zu. Nach rund einer Stunde auf der Piste, bei der zweiten Abfahrt, wurde sie umgefahren – das teilte sie über Instagram mit. Passiert ist es während eines privaten Aufenthalts in den Alpen, fernab ihres Arbeitsplatzes. An ihrer Seite ist Partner Wolff-Christoph Fuss. "Ohhh, du fröhliche ... 60 Minuten auf der Piste, zweite Abfahrt und umgefahren ... Kreuzbandriss ole", schrieb Anna und garnierte die Zeilen mit drei traurigen und einem wütenden Emoji. Ein Foto zeigte ihren Weihnachtsbaum – und ein Knie in einer stützenden Schiene.

Die Sportjournalistin richtete gleichzeitig warme Worte an ihre Community: "Fröhliche Weihnachten und legt euch schönere Geschenke untern Baum." Sie wünschte "ganz viel Freude mit der Familie" und "ganz viel Kraft" für 2026. Ob eine Operation notwendig ist oder eine konservative Behandlung reicht, ließ die frühere Leichtathletin offen. Klar ist: Die erhoffte Auszeit in der fußballfreien Phase fällt ins Wasser und der Start ins neue Jahr wird für die 40-Jährige zur Reha-Challenge.

Was viele bei ihrem aktuellen Schicksalsschlag vergessen: Die Moderatorin hat schon zuvor große Herausforderungen gemeistert. Bereits 2014 erhielt Anna die Diagnose Multiple Sklerose – ein Moment, der ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. "Seitdem kämpfe ich regelmäßig mit meinen Dämonen, wie ich sie nenne", gestand sie im Gespräch mit Bunte. Die Therapie war anfangs extrem belastend, denn sie musste regelmäßig Infusionen im Universitätsklinikum München über sich ergehen lassen. "Ich bin danach kreidebleich und darf kein Auto mehr fahren", erzählte die Sportjournalistin ehrlich.

Instagram / annakraft1 Anna Kraft, Dezmeber 2025

Instagram / annakraft1 Anna Krafts Weihnachtsbaum und verletztes Knie, Dezember 2025

Instagram / annakraft1 Anna Kraft, Mai 2025